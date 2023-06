Dankzij een Netflix-hit gaat er nu een #MeToo-golf door Taiwan

Het begon met een fictieve #MeToo-verhaallijn in een populaire Netflix-serie. In de serie Wave Makers volgen de kijkers een Taiwanees campagneteam in de opmaat naar de presidentsverkiezingen in het land.

In de serie krijgt een vrouwelijke partijmedewerker te maken met seksuele intimidatie. Ze besluit het voorval toch te rapporteren, na veel twijfel en tegenwerking vanuit haar partij. Dankzij de steun van een hooggeplaatst partijlid durft ze alsnog naar voren te stappen.

Het verhaal blijkt inmiddels helemaal niet zo fictief te zijn. Want ook in het echte Taiwan komen de verkiezingen eraan. En ook buiten het televisiescherm blijkt de Taiwanese politiek een beerput van niet-gerapporteerde seksuele intimidatie. Door de populaire serie komen die schandalen, vijf jaar na de eerste #MeToo-golf, nu pas naar buiten.

Eind mei stapte een medewerker van de progressieve regeringspartij, de DPP, als eerste naar voren. Ze had de serie gezien en vond er herkenning. Ook zij gaf aan seksueel geïntimideerd te zijn door een medewerker binnen de partij. Interne pogingen het te melden hadden eerder weinig opgeleverd. “Waarom heb je niet om hulp gevraagd?”, zou haar toenmalige (vrouwelijke) leidinggevende hebben gezegd, die op dat moment hoofd vrouwenzaken binnen de partij was.

Het slachtoffer besloot het voorval destijds voor zich te houden, het hoofd vrouwenzaken kreeg later promotie. Pas na het verschijnen van de aflevering durfde de vrouw alsnog haar verhaal te doen.

Ene na de andere

Die bekentenis maakt veel los in Taiwan. Inmiddels zijn binnen de politiek vijftien vrouwen én mannen naar voren gekomen met vergelijkbare aanklachten, van wie er tien betrokken zijn bij regeringspartij DPP.

De intimidatie-affaire is een smet op het blazoen van de regeringspartij, waarvan de populariteit de laatste tijd toch al daalt. Na alle beschuldigingen stapte de hooggeplaatste leidinggevende op. President Tsai Ing-wen, van diezelfde partij, bood publiekelijk haar excuses aan. “Als de voormalige voorzitter moet ik alle verantwoordelijkheid dragen”, schreef ze begin juni op Facebook. Ze beloofde te “reflecteren op alle fouten”.

Maar de schandalen bleven niet beperkt tot de regeringspartij. Ook een denktank-medewerker van de conservatieve oppositiepartij, de KMT, zou meerdere vrouwen seksueel lastig hebben gevallen. En een lid van de kleine, progressieve New Power Party zou een andere partijmedewerker in een auto hebben getrokken en haar daar hebben misbruikt.

Niet verdorren

Vooral één zin uit de populaire show resoneert bij het Taiwanese publiek. Net als in het echte leven hoort de fictieve jonge medewerker in Wave Makers van alle kanten dat ze het incident zijn beloop moet laten. Maar in de serie blijft één hooggeplaatst partijlid wél aan haar zijde staan, die zegt: “We laten het er niet bij zitten, oké? We kunnen dingen niet zo makkelijk laten gaan. Anders zullen we langzaam verdorren en sterven.” De scène wordt aangehaald bij iedere nieuwe Taiwanese bekentenis – dit is hoe het vanaf nu moet gaan.

Taiwan staat bekend om zijn progressiviteit en grote hoeveelheid vrouwen in de politiek – 42 procent van de parlementsleden is vrouw. In 2019 keurde het land het homohuwelijk goed, een unicum in Azië. Maar daarachter kan de Taiwanese samenleving nog hiërarchisch en patriarchaal zijn. Seksuele intimidatie is nog steeds veelvoorkomend en wordt geregeld in de doofpot gestopt.

Inmiddels is het Taiwanese #MeToo-schandaal de politiek ontstegen. In de hele samenleving treden mensen naar buiten met verzwegen schandalen, zoals in de wetenschap, de sport en de cultuursector. Premier Chen Chien-jen zei vrijdag dat de overheid werkt aan herziening van drie wetten om zo seksueel misbruik en seksuele intimidatie beter te kunnen aanpakken.

Dat de serie zo'n impact heeft, noemen de schrijvers van Wave Makers een ‘grote verrassing’. “Mensen uit alle lagen van de bevolking zijn naar voren gestapt", vertelde schrijver Chien Li-ying aan CNN. “Je ziet waarom het resoneert. Er zijn zoveel incidenten geweest, die te lang niet besproken konden worden.” Maar nog steeds moeten volgens co-auteur Peng Wei-chao veel slachtoffers het misbruik verzwijgen. Er is nog een lange weg te gaan, denkt ze. “Dit is dus pas het begin, de eerste stap.”

