Dankzij een Israëlische sonde is er toch nog leven op de maan

Er is leven op de maan, althans de kans is groot dat duizenden piepkleine diertjes daar voorlopig betere tijden afwachten. De wezentjes in kwestie zijn geen oorspronkelijke maanbewoners, maar door de mens geïntroduceerde beerdiertjes. Ze waren aan boord van de Israëlische sonde Beresheet, die in april neerstortte op de maan.

De beerdiertjes, maximaal een millimeter groot, waren voor onderzoek meegestuurd door de Amerikaanse Arch Mission Foundation. Nova Spivack, de oprichter van die organisatie, heeft nu tegen het Amerikaanse blad Wired gezegd dat de kans groot is dat zijn proefdieren de klap hebben overleefd. Dat wil zeggen, ze kunnen volgens hem zelfs op de maan lange tijd in een toestand van schijndood blijven. Met water en wat zuurstof erbij zouden ze hun leven zo weer kunnen oppakken.

Beerdiertjes kunnen extreem hoge en lage temperaturen doorstaan en met zeer weinig zuurstof overleven. Ook zijn ze bestand tegen sterke straling, zoals ze die ze op de maan moeten verduren. Ze staan tot nu toe bekend als de taaiste levende wezens op aarde.

Het zijn de meest onverwoestbare organismen op aarde. Dat maakt ze waarschijnlijk tot de ultieme pioniers om te overleven in nieuwe (extreme) leefomgevingen.