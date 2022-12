Dankzij de elektrische motor kunnen de kinderen van taxichauffeur Bazimaziki naar school

Bijna geruisloos rijdt Reverien Bazimaziki door de steile straten van de Rwandese hoofdstad Kigali. De motortaxichauffeur stapte een jaar geleden over op een elektrische motor van Ampersand. “Ik verdien met deze e-moto meer geld”, legt de dertigjarige Rwandees uit, terwijl hij in de rij voor een van de elf batterijwisselstations van de start-up aanschuift.

Eenmaal aan de beurt haalt een medewerkster de metalen kist met daarin de batterij uit de motor en rijdt die op een karretje het wisselstation binnen, waar zo’n 25 accu’s worden opgeladen. Enkele seconden later komt ze met een volle batterij weer naar buiten, die ze in de tweewieler laat glijden. Nadat Bazimaziki met zijn telefoon heeft afgerekend, kan hij er weer 90 kilometer tegenaan.

Met zijn op benzine rijdende motor hield de Rwandees maar zo’n 3,50 euro per dag over – nu is dat zo’n 5,50 euro. En als Bazimaziki zijn lening over een half jaar heeft afbetaald, zal zijn inkomen op zo’n 13,30 euro per dag uitkomen.

Tweezitsbank vervoeren

Motortaxi’s vormen een van de belangrijkste vervoersmiddelen in Oost-Afrika. In de drukker wordende steden manoeuvreren ze gemakkelijk tussen files door. En in rurale gebieden overbruggen ze de laatste kilometers over onverharde paadjes, waarbij ze niet alleen passagiers, maar ook goederen of zelfs een compleet tweezitsbank vervoeren.

De inmiddels meer dan 5 miljoen motortaxi’s – in Kenia en Oeganda boda boda’s en in Rwanda motos genaamd – zorgen in Oost-Afrika echter ook voor fikse luchtverontreiniging. Onderzoekers concludeerden al dat een gemiddelde motor tien keer zo vervuilend is als een auto. Steeds meer bedrijven brengen er daarom e-motors op de markt.

“E-mobiliteit is niet enkel iets voor de rijken dat langzaam naar arme landen zal doorsijpelen”, stelt Ampersand-oprichter Josh Whale. Hij kwam op het idee voor zijn start-up toen hij in 2009 in China woonde en er miljoenen elektrische scooters zag rondrijden.

Ampersand-oprichter Josh Whale kwam op het idee voor zijn start-up toen hij in 2009 in China woonde en er miljoenen elektrische scooters zag rondrijden. Hij slaagde erin een betaalbare elektrische motor te ontwikkelen, die in 2019 in Rwanda werd geïntroduceerd. De chauffeurs sluiten voor de aanschaf vaak een ­lening af. “Onze elektrische motoren zijn zo’n 300 dollar duurder dan benzinemotoren”, vertelt Ampersand. “Maar kredietverstrekkers rekenen vrijwel dezelfde weekprijs omdat ze bij e-motos minder risico lopen.” Er zit echter wel een addertje onder het gras. “De bestuurders krijgen pas een volle accu na het voldoen van een eventuele betalingsachterstand. En zonder accu kunnen de motoren niet rijden.”

Zevenduizend mensen op de wachtlijst

Inmiddels rijden er zevenhonderd Ampersand e-motos in Rwanda en zestig in Kenia rond. De chauffeurs kunnen ze niet zelf opladen, hoewel het bedrijf daar momenteel wel mee test. Volgens het bedrijf in Rwanda is er een wachtlijst van meer dan zevenduizend geïnteresseerden, maar is de productie vertraagd door het wereldwijde tekort aan microchips.

De e-motos hebben nauwelijks onderhoudskosten, terwijl bij motortaxi’s die op benzine lopen de olie wekelijks moet worden ververst. Dat kost in Rwanda op jaarbasis zo’n 250 euro per motor.

Bij een laadstation worden lege batterijen gewisseld voor volle. Beeld Jeroen van Loon

De meer dan tien bedrijven die in Oost-Afrika inmiddels actief zijn in e-mobility lijken het nog niet eens over het beste laadmodel. Zo bouwde Sul Mobility in Kigali zes laadpalen waar hun dertig e-motos kunnen laden. Taxichauffeurs hebben echter niet altijd tijd om op het laden te wachten. Bij het in Kenia actieve Roam koopt een klant juist een batterij bij zijn elektrische motor en kan hij die opladen waar hij maar wil. “Met dit systeem kunnen we sneller opschalen aangezien er geen batterijwisselstations nodig zijn”, vertelt Albin Wilson van Roam.

Ampersand blijft juist eigenaar van de batterij en doet het laden zelf. “Zo konden we de kosten voor de e-moto iets omlaag brengen, houden we de gezondheid van de batterij in de gaten, en het is veiliger”, legt technisch directeur Alp Tilev uit. “In Azië vonden al veel incidenten plaats met batterijen die in brand vlogen tijdens thuisladen. Door de slechte bedrading zou dat hier in Afrika ook zo kunnen gebeuren.”

Een lading van 250 kilo bergop

Ieder land blijkt ook eigen uitdagingen te hebben. “Het was lastig een betaalbare e-motor te ontwikkelen die voldoet aan de wens van mensen in West-Kenia. Het is daar heuvelachtig en mensen daar willen er een lading van 250 kilo bergop mee vervoeren”, vertelt Chris Hornor, oprichter van Powerhive. Dat bedrijf heeft nu twintig e-boda’s in Kenia rondrijden. In februari worden er nog eens tweehonderd op de markt gebracht.

De Rwandese taxichauffeur Bazimaziki is in ieder geval dolblij met zijn e-moto. “Dankzij de lagere kosten verdien ik nu eindelijk genoeg om mijn familie te voeden en het schoolgeld van mijn zeven kinderen te kunnen betalen.”

