Dankzij Coen en Franky eten Oekraïners in Borodjanka deze kerst patat

Terwijl heel Nederland aan het kerstdiner zit, rijden Coen van Oosten en Franky van Hintum met een frietkar dwars door Oekraïne.

Waar hij op dit moment is? Coen van Oosten zou het zo een-twee-drie niet weten. “Sorry, ik ben heel slecht met Oekraïense plaatsnamen.” En dus schiet hij een vrijwilliger aan die naast zijn frietkraam staat. “Where am I?,” klinkt het vragend door de telefoon. Het stadje Fastiv, luidt het antwoord, ongeveer een uurtje rijden ten zuidwesten van hoofdstad Kiev.

Wat brengt jullie in Fastiv?

“We zijn inmiddels al zo’n anderhalve week in Oekraïne om friet en snacks uit te delen. Franky en ik hebben allebei een friettent, hij in Eindhoven en ik in Waspik. Kort na de Russische inval zijn we voor het eerst naar de grens met Oekraïne gereden om gratis friet uit te delen aan vluchtelingen. Toen het veiliger werd, zijn we de grens ook overgestoken. Dit is onze vierde rit door Oekraïne.”

Waar zijn jullie de afgelopen dagen geweest?

“We komen vooral op locaties waar de armoede schrijnend is. Een bejaardentehuis bijvoorbeeld, of een opvang voor gehandicapte kinderen. Gisteren nog ontvingen we meer dan duizend kinderen in Borodjanka, ten noordwesten van Kiev. En de dag daarvoor waren we in Hostomel, waar aan het begin van de oorlog hard gevochten is. En nog altijd gaat meerdere keren per dag het luchtalarm af. In het begin was dat schrikken, nu zijn we eraan gewend. We zetten de frituur uit, doen de kraam dicht en wachten tot het voorbij is. Lang niet iedereen gaat schuilen.”

Coen van Oosten (links) en Franky van Hintum voor hun frietkraam. Beeld Coen van Oosten en Franky van Hintum

Waarom gaan jullie op pad met een frietkraam, en niet met voedselpakketten?

“Het gaat niet zozeer om het eten, want een frietje vult maar voor even. We brengen vooral gezelligheid op plekken die veel ellende hebben gekend. We hebben opblaasbare kerstmannen en sneeuwpoppen mee, een kerstboom en heaters tegen de kou. Er is chocolade en er zijn Chupa Chups [lolly’s, red.] voor de kinderen. In Boradjanka stonden inwoners urenlang in de sneeuw te wachten tot ze aan de beurt waren.”

Hoeveel friet gaat er doorheen?

“Oh, jee, ik zou het niet precies weten! We nemen zelf driehonderd kilo aardappelen mee uit Nederland, maar het meeste kopen we hier van een plaatselijke handelaar. Alle snacks komen wel uit Nederland. Dat zijn 4000 frikandellen, 1200 viandellen en 1000 kroketten. Oh en niet te vergeten, 16 emmers ketchup en 12 emmers mayonaise. We rijden niet voor niets met twee bussen en een aanhanger.”

Wat vindt je eigen familie ervan dat je met kerst niet thuis bent?

“Ze missen me. Ik heb van mijn zus een beertje gekregen om me gezelschap te houden. En volgend jaar wil ik gewoon weer aan het kerstdiner zitten, want mijn eigen vader is met 77 jaar ook de jongste niet meer. Maar dit jaar hebben de Oekraïners me nog harder nodig. Oh, er staat hier weer een flinke rij, ik moet gaan!”

