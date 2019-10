Damascus mengt zich in de strijd om Noord-Syrië

Wat deze wending gaat betekenen voor de inwoners van de regio – waar volgens de VN inmiddels 130.000 mensen op de vlucht zijn – is nog onduidelijk.

Dit nieuws kwam aan het eind van een toch al chaotische dag van gevechten en luchtaanvallen. Zo ontsnapten zondag honderden bewoners van het bewaakte deel van het Ain-Issakamp. In dat deel werden ongeveer duizend familieleden, voornamelijk vrouwen en kinderen, van IS-strijders opgevangen. Maar die zijn nu verdwenen, zegt woordvoerder Amjad Yamin van Save the Children, dat hulp biedt in Ain Issa. Waar ze naartoe zijn gevlucht, weet hij niet. In dit kamp bevinden zich overigens geen Nederlanders.

Yamin vermoedt dat een deel van de mensen die het kamp zijn ontvlucht zich heeft gemengd onder ‘gewone ontheemden’. Een ander deel zou wellicht proberen naar het voormalige IS-bolwerk Raqqa te komen. “Rondom het kamp cirkelden gisteren gemaskerde mannen op motorfietsen”, zegt Yamin. “We weten niet wie dat zijn. Het kan IS zijn of een of andere lokale militie. Maar het laat in elk geval wel zien dat de chaos groot is.”

De Syrische Koerden van de YPG hadden eerder al gewaarschuwd geen prioriteit meer te kunnen geven aan het bewaken van IS-leden en hun gezinnen – zo’n 100.000 in totaal in verschillende kampen – nu ze hun handen vol hebben aan het beschermen van de eigen bevolking.

Een Amerikaanse soldaat bemant een pantservoertuig in Syrië. President Trump trekt zo'n duizend soldaten - vrijwel de gehele Amerikaanse troepenmacht in het land - terug uit Noord-Syrië. Beeld AFP

In de steek gelaten

Niet alleen de gevangenen, ook andere vluchtelingen, bewoners en hulpverleners hebben Ain Issa ondertussen verlaten op zoek naar een veiliger plek. Net als de Amerikaanse militairen die een basis in het stadje hadden. En niet alleen daar. De VS hebben aangekondigd alle militairen terug te halen. Volgens de Amerikaanse minister van defensie Mark Esper is de situatie in Syrië onhoudbaar geworden, zei hij tegen CBS. “We hebben in de afgelopen 24 uur vernomen dat de Turken de intentie hebben hun aanval verder uit te breiden naar het zuiden en westen dan aanvankelijk gepland.”

De Syrische Koerden, die de Amerikanen eerder hielpen in de strijd tegen IS, voelen zich nu door hen in de steek gelaten. De aankondiging van Washington vorige week dat het zich uit Syrië zou terugtrekken, maakte de weg vrij voor Ankara om het land binnen te vallen en de confrontatie aan te gaan met strijders van de YPG, die zij als terroristen beschouwen omdat ze gelieerd zijn aan de PKK.

En voorlopig lijkt Ankara die strijd nog niet te willen staken. De Turkse troepen zijn zo’n 30 tot 35 kilometer Syrië binnengetrokken en hebben al verschillende dorpen in handen. Ook zegt Ankara Ras al-Ain te hebben veroverd en de belangrijke M4-snelweg, die door noord-Syrië loopt, onder controle te hebben. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn er de afgelopen dagen in totaal zo’n 440 Koerdische strijders gedood, de Syrische Koerden spreken van 56 strijders. Op bemiddeling, van welke partij of welk land dan ook, zit Erdogan niet te wachten. Gisteren zei hij hoe dan ook ‘niet te zullen onderhandelen met terroristen’.

Lees ook:

‘Turkije is uit op een genocide’

In Noordoost-Syrië werd zondag de Koerdische politica Hevrin Khalaf begraven, die door Syrische milities werd doodgeschoten. De rouwenden zetten zich schrap voor meer bloedvergieten.

De Koerden hebben geen andere keus dan verzet

De Koerdische strijders maken weinig kans tegen de Turkse krijgsmacht. Toch kunnen ze niet anders dan verzet bieden.