Dagboek uit Kaboel: Omdat ik probeerde te vluchten, loop ik meer gevaar

De komende tijd volgt Trouw een medewerker van de Nederlandse ambassade in Kaboel die probeert het land te verlaten. Om veiligheidsredenen wil de Afghaanse anoniem blijven. Haar naam is bekend bij de hoofdredactie. In totaal proberen tweehonderd ambassademedewerkers en hun familieleden weg te komen.

Vanochtend ben ik om 6 uur opgestaan om naar het militaire vliegveld te gaan; we zouden per vliegtuig naar Nederland worden geëvacueerd. Maar voor de poort stonden honderden mensen te dringen om binnen te komen. Er werd geschoten en we waren bang om onder de voet gelopen te worden. Sommige mensen klommen over de muren. Er waren zoveel mensen op de landingsbaan dat er geen vliegtuigen meer konden landen. Er waren zelfs mensen die zich vastklampten aan een vliegtuig dat vertrok! De Amerikaanse soldaten schoten op de menigte. We werden niet als mensen behandeld.

Na vier uur buiten te wachten werden we weer naar huis gestuurd. Ik weet dat iedereen zijn best doet om ons te evacueren, maar ze hebben te lang gewacht. En hoe langer het duurt, hoe gevaarlijker het wordt.

Vrouwen dragen zwarte boerka's

Ik merk nu al dat er iets veranderd is op straat. De vrouwen dragen zwarte boerka’s, bijna niemand draagt meer kleur, je moet je ogen neerslaan. Mannen leveren commentaar, dat ze meer macht hebben, dat vrouwen niet meer naar buiten mogen. Ze zeggen dingen als ‘nu de Taliban komen, zullen deze meisjes zich gedragen.’ De taxichauffeur die ons terugbracht vanaf het vliegveld zei me dat ik binnen moest blijven, anders liep ik maar gevaar.

Onze buren weten dat we hebben geprobeerd te vluchten, het is de enige reden dat mensen hun huis verlaten. Ik ben bang dat de Taliban vannacht op de deur komen kloppen. Dan nemen ze de mannelijke familieleden mee, of moet ik met een van hen trouwen. In sommige delen van Kaboel gebeurt dit al. Ik ga nog liever dood, dan is het tenminste voorbij, dan dat ze me dwingen dingen te doen. Ik had veilig moeten zijn op het vliegveld, maar eigenlijk loop ik nu, juist omdat ik probeerde weg te komen, meer gevaar.

