Daders megahack vragen 70 miljoen dollar voor vrijgeven alle data

De vermoedelijke daders achter de massale cyberaanval van afgelopen weekend hebben een losgeldbedrag van 70 miljoen dollar in bitcoin geëist om de data van alle gedupeerde bedrijven in een keer vrij te geven. Dat hebben ze meegedeeld op hun site Happy Blog op het dark web, waar eerder ook berichten van de hackersgroep op zijn verschenen.

"Als iemand wil onderhandelen over een universele decoderingssleutel - onze prijs is 70.000.000 dollar in bitcoin en we zullen openbaar een sleutel plaatsen die de documenten van alle slachtoffers ontsleutelt, zodat iedereen binnen een uur van de aanval hersteld kan zijn", zo valt te lezen in het bericht dat afkomstig lijkt van REvil, een aan Rusland gelinkte hackersgroep.

De aanval met gijzelsoftware die vrijdag begon, heeft duizenden bedrijven getroffen, ook in Nederland. In Zweden moest supermarktketen Coop zaterdag bijna al zijn achthonderd winkels in het land tijdelijk sluiten, omdat de hack de kassa's lam had gelegd.

De gijzelsoftware werd verspreid via zogeheten VSA-software van de Amerikaanse softwareleverancier Kaseya. VSA wordt veel gebruikt door IT-dienstverleners, die dit programma gebruiken om systemen van hun klanten op afstand te onderhouden en te beheren. Hierdoor hadden de hackers een gigantisch bereik.

Het gaat om grote bedrijven – en hun klanten – die slachtoffer zijn van een Russische hackersgroep, die wereldwijd heeft toegeslagen.