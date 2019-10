Dader aanslag Halle vermoedelijk rechts-extremist

Onderzoekers hebben volgens Der Spiegel een video van de schietpartij die de dader met een helmcamera heeft opgenomen. Die beelden zouden via internet te zien zijn geweest.

Daarop is onder andere te zien hoe hij bij de joodse begraafplaats in Halle een voorbijgangster doodschiet en even later een klant van een dönersnackbar.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer verklaarde dat de dader van de schietpartij in Halle waarschijnlijk uit rechts-extremistische motieven handelde. “Naar de inschatting van de hoofdaanklager zijn er voldoende aanknopingspunten voor een mogelijk rechts-extremistische achtergrond”, aldus de minister.

De dader probeerde eerst tevergeefs de synagoge van Halle binnen te komen waar een dienst aan de gang was. Toen dat niet lukte schoot hij de vrouw en de klant van de dönerzaak dood. Hij werd kort daarna aangehouden. Bij de schietpartij vielen ook twee gewonden.

‘Bewaar de kalmte’

Na de schietpartij heeft de politie in het nabijgelegen Leipzig de bewaking van de synagoge daar sterk vergroot. Burgers werden opgeroepen binnen te blijven.

Halle ligt op ongeveer 35 kilometer van Leipzig. Ook in het verderop gelegen Dresden is de politiebewaking bij de synagoge verscherpt.

