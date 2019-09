D66: ‘Er moet een tandje bij de Nederlandse hulp aan Venezolanen op Antillen’

“Er komen nog steeds Venezolanen aan op bootjes, en de impact op het leven op Curaçao is enorm”, zegt D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen, die vorige week op het eiland was om de situatie met eigen ogen te zien. Hij sprak er met bestuurders, hulporganisaties, de kustwacht en met de vluchtelingen zelf. Vanwege zijn zorgen heeft Groothuizen Kamervragen gesteld aan de drie betrokken bewindslieden.

Meer dan drie miljoen Venezolanen die in eigen land onder president Nicolás Maduro geen leven meer hebben vanwege de rampzalige economische situatie, zijn de afgelopen jaren gevlucht naar buurlanden als Colombia en Peru. Mogelijk enkele tienduizenden anderen zijn met bootjes overgestoken naar Curaçao en Aruba, die dicht bij de Venezolaanse kust liggen. Naar schatting van de Verenigde Naties zijn er alleen op Curaçao al zo’n 26.000 Venezolanen op een bevolking van 150.000 mensen.

Vooral voor de Venezolanen zonder geldige identiteitspapieren zijn de omstandigheden slecht, zag Groothuizen. “Zij worden gedetineerd in wat ze daar ‘vreemdelingenbarakken’ noemen, met veel mensen die 23 uur per dag in collectieve cellen zitten en een uur mogen luchten. Daar zitten ze drie tot vier maanden te wachten op hun uitzetting. Vaak wordt ook nog van hen verwacht dat ze hun eigen ticket terugbetalen, maar dat kunnen ze vaak niet.”

Spanningen

Ook Venezolanen mèt geldige papieren hebben het niet best. Ze worden beschouwd als illegalen, vestigen zich her en der en proberen wat geld te verdienen met losse baantjes. Dat leidt soms tot spanningen met de bevolking van Curaçao, waar de jeugdwerkloosheid rond de 40 procent ligt.

“Ook medische zorg is moeilijk, want ziekenhuizen staan niet te springen om hen te behandelen. Van een Nederlandse arts die er een praktijk is begonnen hoorden we dat een aantal hiv heeft en dat er geen medicatie beschikbaar is. Dat is een risico voor de volksgezondheid”, zegt Groothuizen.

Nederland stelde zich de afgelopen jaren terughoudend op tegenover de vluchtelingencrisis. Curaçao en Aruba zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waarvan Den Haag in principe verwacht dat ze hun eigen problemen oplossen. Wel heeft de IND geholpen bij het opstellen van een betere asielprocedure en heeft Nederland wat geld beschikbaar gesteld voor het opknappen van vreemdelingenbarakken.

Hulp

Maar door de vluchtelingencrisis groeien de financiële problemen de eilanden nu ver boven het hoofd. Reden waarom staatssecretaris Raymond Knops van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties eerder dit jaar 23,8 miljoen euro heeft vrijgemaakt voor hulp. Over de precieze besteding daarvan stuurt hij naar verwachting eind deze week een brief aan de Tweede Kamer.

Hulporganisatie Cordaid vindt dat Nederland sneller in actie moet komen, omdat de vluchtelingencrisis steeds schrijnender wordt. “We verwachten dat het aantal vluchtelingen verder zal toenemen, omdat geen zicht is op verbetering van de situatie in Venezuela”, zegt Bob van Dillen, migratie-expert van Cordaid. Hij is blij dat Nederland 23,8 miljoen euro uittrekt voor hulp.

Grensbewaking

Cordaid hoopt dat de keuzes die zijn gemaakt vooral ten goede komen aan de Venezolaanse vluchtelingen zelf. “Er zijn eerder hulpverzoeken geweest vanuit Curaçao en Aruba, maar die gingen vooral over de versterking van de grensbewaking en verbetering van de detentiefaciliteiten”, zegt Van Dillen. “Onze zorg is dat daar opnieuw een groot gedeelte van de hulp aan besteed zal worden en te weinig aan de verbetering van de woon- en leefomstandigheden van deze vluchtelingen.”

Ook Groothuizen vindt dat er vanuit Nederland wel wat meer gedaan kan worden. “Ze wachten op Curaçao al vijf maanden op nieuwe sloten voor het detentiecentrum. Als dit soort betrekkelijk eenvoudige aanpassingen al zo lang duurt, dan mag het wel iets sneller met iets meer toezich erop. Er moeten echt een paar tandjes bij de Nederlandse hulp aan de Venezolanen op de Antillen.”

