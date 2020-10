Cyprus maakt EU-top over Wit-Rusland tot ouderwetse koehandel

De gênante besluiteloosheid van de Europese Unie over sancties tegen Wit-Rusland bereikte donderdagavond het hoogste niveau: dat van de regeringsleiders, bijeen in Brussel. Ook zij beten er urenlang hun tanden op stuk.

Die sancties worden al wekenlang geblokkeerd door één land: Cyprus. Dat eist soortgelijke strafmaatregelen tegen Turkije in een heel ander conflict. De regeringsleiders – althans, 26 van hen – deden tijdens hun Europese top verwoede pogingen de Cypriotische president Anastasiadis om te praten. ’s Avonds laat leek een oplossing nabij, maar de eindstreep was nog niet bereikt.

Schaamrood op de kaken

De kwestie brengt de EU het schaamrood op de kaken. Canada en het Verenigd Koninkrijk (blij dat het in deze kwestie geen EU-lid meer is) hebben al wel sancties ingesteld tegen Wit-Rusland. Daar verliepen de presidentsverkiezingen begin augustus frauduleus en blijven ordetroepen hard optreden tegen demonstranten. De EU staat nog steeds met de mond vol tanden, door de gewraakte unanimiteitsregel.

Een lijst met sancties tegen personen in de entourage rond machthebber Loekasjenko ligt al enige tijd klaar. Cyprus is echter verbolgen dat de andere EU-landen hun strengheid tegen Wit-Rusland niet ook toepassen op Turkije, dat de afgelopen maanden actief is geweest in een stuk van de Middellandse Zee dat tot de Cypriotische dan wel Griekse wateren behoort. Ankara betwist dat en wil daar naar gas boren.

De enige manier om Cyprus over de streep te trekken, was harde taal tegen Turkije in de slotconclusies van de top. In de avond circuleerde de concept-tekst ‘De EU staat klaar om op te treden (tegen Turkije) en gebruik te maken van alle beschikbare instrumenten’, maar daarmee was Cyprus noch Griekenland tevreden.

Toetredingsgesprekken

Het beeld dat Cyprus in deze kwestie helemaal alleen staat, klopt overigens niet. De Franse president Macron was de afgelopen weken het meest uitgesproken (ook in daden) tegen de Turkse acties in de oostelijke Middellandse Zee. Donderdag gaf ook de Oostenrijkse bondskanselier Kurz blijk van begrip voor het Cypriotische standpunt. “De EU moet de Turkse president Erdogan eindelijk laten zien wat onze rode lijnen zijn. Dat betekent beëindiging van toetredingsgesprekken, en sancties.”

Een aantal andere landen, Duitsland voorop, wil Ankara echter om geostrategische redenen behoedzamer aanpakken. Ze vinden het bovendien onverkwikkelijk dat Cyprus het hele EU-buitenlandbeleid weet te gijzelen door sancties tegen Wit-Rusland te koppelen aan iets totaal anders op zijn eigen prioriteitenlijst.

De EU-top had eigenlijk moeten beginnen met een leidersdebat over China, maar voorzitter Charles Michel besloot de Turkije-kwestie naar voren te halen. Die toch al ingewikkelde discussie werd verder bemoeilijkt door de opgelaaide oorlog in de enclave Nagorno-Karabach, waarbij Turkije – bondgenoot van Azerbeidzjan – ook betrokken is.

De extra tweedaagse EU-top staat in het teken van buitenlandbeleid en de rol van de EU in de wereld, onderwerpen die op de talrijke eerdere toppen dit jaar werden ondergesneeuwd door de Covid-19-pandemie.

