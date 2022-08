Cyprus deelde zijn gouden paspoorten uit aan Jan en alleman

De Europese Unie was al kritisch op Cyprus, dat Europese paspoorten voor grote sommen geld verkocht aan rijke mensen van buiten de EU. Maar nu blijkt dat het merendeel van de ontvangers van die paspoorten ook nog eens helemaal niet aan de criteria voldeed.

De Cypriotische rekenkamer deed onderzoek naar de uitgifte van een dikke 7000 paspoorten, die tussen 2007 en 2020 zijn afgegeven aan mensen van buiten de EU. Die konden in het bezit komen van een bewijs van burgerschap als ze meer dan 2,5 miljoen euro investeerden in Cyprus, bijvoorbeeld in vastgoedprojecten.

Het grootste deel van de in die periode verkochte paspoorten had eigenlijk niet mogen worden uitgegeven, zo bleek maandag uit een uitvoerig onderzoek van de Rekenkamer in Cyprus. De paspoort-aanvragers voldeden helemaal niet aan de Cypriotische criteria. Dat konden de autoriteiten zelf amper constateren, want er werd informatie achtergehouden op het ministerie van binnenlandse zaken.

Ook paspoorten voor familieleden

Zo was het helemaal niet de bedoeling dat allerlei familieleden van investeerders ook een paspoort kregen, maar dat gebeurde wel. Niet alleen rijke Russen en Chinezen kwamen zo aan een Europese reispas, ook hun familieleden.

Zo liep de Cypriotische staat 25 miljoen euro mis. Ook was er regelmatig sprake van nepinvesteringen: paspoortaanvragers beloofden hun miljoenen in Cyprus te investeren, maar deden dat na ontvangst van hun paspoort toch maar niet. Er bestond geen mechanisme waarmee die paspoorten dan weer werden ingetrokken.

Cyprus’ uitgiftepraktijken lopen al langer in het oog. De Europese Commissie is in oktober 2020 een gerechtelijke procedure tegen het land begonnen vanwege de paspoortverkoop. De Commissie constateerde dat ze werden verkocht aan mensen die geen enkele binding hadden met Cyprus. Het ging hen overduidelijk om het burgerschap van de EU.

Louche Chinese zakenman

In datzelfde jaar onthulde de zender Al Jazeera hoe twee vooraanstaande politici een louche Chinese zakenman wilden helpen met het verkrijgen van een paspoort. Eén van de politici was voorzitter van het parlement. Hij is afgetreden, maar de paspoortwinkel bleef open. De toon van de Europese Commissie werd daarom steeds harder.

Ook Malta kreeg van de Europese Commissie op zijn donder voor het te gemakkelijk verpatsen van Europese passen. Uit het Rekenkamer-onderzoek blijkt nu dat zeker de helft van de mensen die paspoorten kreeg toegewezen niet aan de eisen voldeed.

Volgens de Cypriotische president Nikos Anastasiades leverden de documenten 9,7 miljard euro op, geld dat onder meer dringend nodig was om de ernstige financiële crisis van het land in 2013 te bestrijden.

