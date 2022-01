Cyberaanval legt Oekraïense overheidssites plat: ‘Wees bang en bereid u voor op het ergste’

‘Oekraïners, wees bang en bereid u voor op het ergste’, kregen bezoekers van de site van het Oekraïense ministerie van buitenlandse zaken vrijdagochtend te lezen, voordat de site helemaal plat ging.

‘Al uw persoonlijke gegevens zijn geüpload naar het publieke internet. Alle data op de [regerings]computer zijn vernietigd, het is onmogelijk die te herstellen’, zo luidde de mededeling, waarop de Oekraïense kaart, de vlag en het embleem van een Oekraïense nationalistische organisatie zijn doorgehaald.

De laatste mededeling zou niet kloppen, maar Oekraïense regeringswoordvoerders erkenden wel dat nog meer overheidsinstanties zijn getroffen door een cyberaanval. Bewijzen dat Rusland de schuldige is zijn er niet, maar regeringswoordvoerders benadrukten wel dat Oekraïne eerder is getroffen door hackers die vanuit Rusland opereerden.

EU-buitenlandchef Josep Borrell liet doorschemeren dat hij Rusland verdenkt. “We kunnen ons wel voorstellen wie erachter zit”, zei hij. “We wisten helaas dat dit zou gebeuren.” De EU wil Oekraïne technische assistentie verlenen. “We zullen al onze middelen inzetten om Oekraïne te helpen deze cyberaanval te pareren.”

Cyberoffensief

Een Russisch cyberoffensief past in het patroon van toenemende druk op Oekraïne, waarvan een grote Russische troepenmacht aan de grens met Oekraïne het meest tastbare voorbeeld is. Ook produceren Russische staatsmedia en bots aan de lopende band verhalen over de dreiging die de Navo vanuit Oekraïne zou vormen voor Rusland.

Oekraïne is inzet van de onmin tussen Rusland en de Navo. Rusland maakte in december een tweetal ‘ontwerpverdragen’ openbaar, met eisen waaraan de VS en Navo-lidstaten moeten voldoen. Gesprekken daarover met Rusland – bilateraal met de VS, in Navo- en in OVSE-verband – zijn deze week op niets uitgelopen.

De vrees bestaat dat het Kremlin met opzet onmogelijke eisen stelt. Afwijzing zou Rusland een voorwendsel verschaffen om nog meer delen van Oekraïne te bezetten, naast de Krim en de Oost-Oekraïense regio die in handen is van door Rusland gesteunde rebellen.

NEWS IN KYIV: Several Ukrainian government websites down due to a major a cyberattack. Below is the @MFA_Ukraine website now. It reads in part: "Ukrainians!...All information about you has become public, be afraid and expect worse." Sites of MOD and Education ministry also down. pic.twitter.com/3lbA06Q3Fl — Christopher Miller (@ChristopherJM) 14 januari 2022

Effectief middel

De Navo en haar lidstaten kunnen niet-Navo-lid Oekraïne geen militaire garanties geven. Maar Britse en Amerikaanse IT-specialisten helpen Oekraïne al tegen pogingen om het land langs digitale weg te destabiliseren. Het platleggen van overheidsinstanties is daarvoor een effectief middel. Oekraïners maken zich nog meer zorgen over hun falende overheid dan over de Russische dreiging, en Rusland helpt graag een handje om die overheid het werken onmogelijk te maken.

Russische hackers hebben dat eerder regelmatig geprobeerd. Instanties en personen die verantwoordelijk waren voor de Oekraïense verkiezingen waren in 2018 mikpunt van hackpogingen en vanuit Rusland verstuurde malware. In 2017 kwamen honderdduizenden Oekraïners zonder stroom te zitten doordat hackers energiecentrales overnamen, zoals op dit filmpje te zien is. Ook de metro van de hoofdstad Kiev en het vliegveld van havenstad Odessa werden getroffen.

