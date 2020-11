Curaçao vreest Rutte's persconferentie: ‘Geen Nederlandse toeristen is voor ons de doodsteek’

Hans Slier houdt zijn hart vast. Hij is CEO bij Chata, de belangenorganisatie van de hotelsector op Curaçao en runt het Papagayo Beach Hotel en Resort in Jan Thiel. Een groot toeristisch gebied in het zuidoosten van het eiland, waar Nederlandse reisorganisaties honderden vakantiehuisjes, appartementen en hotelkamers inkopen voor de Nederlandse markt.

“Een tweede lockdown is de doodsteek voor onze toeristische sector”, zegt Slier. “De meeste hotels krabbelen net weer op, na de eerste lockdown in maart. Maar ze hebben geen vet meer op de botten. Een tweede lockdown zal desastreus zijn. Ik denk dat meer dan de helft failliet gaat als er geen Nederlandse toeristen meer mogen komen.”

Curaçao heeft code oranje en kent maar weinig besmettingen. Sinds het begin van de pandemie werden in totaal 950 mensen positief getest, 300 zitten nu in isolatie. Sinds maart zijn 28 mensen opgenomen in het ziekenhuis en is er 1 patiënt overleden, een toerist uit Nederland. Het gemiddelde aantal dagelijkse besmettingen, 20, is naar verhouding een fractie van het Nederlandse gemiddelde. “We zijn een veilige vakantiebestemming”, zegt Slier. “Al acht maanden hebben de gezondheidsautoriteiten de besmettingen onder controle. De bevolking houdt zich aan de afstandsregels en draagt een mondkapje in de publieke ruimte. Aan ons ligt het niet.”

‘De crisis is overal’

Op 13 maart ging het eiland drie maanden op slot. “Toen we in juli weer opengingen, duurde het meer dan een maand om op te starten. Toerisme is geen kraan die je met volle kracht openzet. Als met Kerst, ons hoogseizoen, hier alles weer op slot gaat, kost dat zeker zes weken omzet.”

De Nederlandse markt is volgens Slier van levensbelang, zeker nu de Amerikaanse markt nog op slot zit. “Voor corona kwamen hier maandelijks 20.000 tot 30.000 Nederlandse toeristen. Dat zijn er nu nog maar 11.000. TUI en KLM vliegen op dit moment wekelijks met 12 vluchten, dat waren er 24 voor corona.”

Curaçao is meer dan ooit afhankelijk van het toerisme voor zijn euro’s en dollars. De helft van de beroepsbevolking verdient er direct of indirect zijn geld, schat Slier. Zijn hotel en resort geeft werk aan zo’n zeshonderd mensen.

Een van hen is Shanouska Fecunda, die de lobby van het Papagayo-hotel dweilt. “Al onze gasten komen uit Nederland”, vertelt ze. Vanaf maart zat ze zes maanden werkloos thuis. “Ik moest vertrekken omdat er geen toerist meer kwam. Gelukkig kon ik via een uitzendbureau weer komen werken bij mijn oude baas. Maar voor hoelang nog? Ik ben 30 jaar en draag de zorg voor mijn moeder en mijn zoontje.” Ze slaakt een diepe zucht en gaat door met boenen.

Shanouska Fecunda in de lobby van het Papagayo-hotel. Beeld Sinaya Wolfert / Trouw

Ook Meraida Ridderstap is bang voor wat gaat komen. Zij is manager van de huishouddienst van het hotel en moet ook drie monden voeden. “Na de eerste lockdown had ik het moeilijk. Ik mocht blijven, maar veel van mijn collega’s moesten weg. Dat deed pijn, we zijn een hecht team. Vergeet niet dat als je ontslagen wordt, er ergens anders geen werk voor je is. De crisis is overal.”

Beter op Curaçao dan in Nederland

Komende week sluit Nederland na maanden van soebatten over de voorwaarden eindelijk een akkoord met Curaçao voor coronasteun op lange termijn. Details zijn nu nog niet bekend. “Als Nederland nu de grenzen sluit, mag Den Haag aan het steunbedrag wel een half miljard euro toevoegen”, zegt Ridderstap. “Ik ben bang dat het negatieve reisadvies er gewoon komt, en dat geen uitzondering gemaakt zal worden voor Curaçao. Terwijl je met het oog op corona beter hier kunt zitten dan in Nederland.”

