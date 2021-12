CT-scan werpt nieuw licht op de mummie van farao Amenhotep I

Gehuld in kransen van blauw ridderspoor werd de mummie van farao Amenhotep I meer dan 3500 jaar geleden in zijn tombe gelegd. De farao was op vrij jonge leeftijd overleden na een regeerperiode van twintig jaar, maar over zijn leven was lange tijd weinig bekend.

In 1881 werd zijn mummie al gevonden – met de bloemenkransen nog altijd intact om zijn dodenmasker gewikkeld – maar in tegenstelling tot veel koninklijke tijdgenoten nooit uitgepakt. Gaston Maspero, destijds hoofd oudheden in Egypte, besloot Amenhotep I ongemoeid te laten omdat de mummie in zo’n goede staat verkeerde dat het uitpakken ervan alleen maar schade zou toebrengen.

Maar een groep onderzoekers heeft nu een manier gevonden om onder de wikkels te kijken zonder deze te beschadigen en op een zo eerbiedig mogelijke manier: met behulp van een CT-scan. Met de scan zijn er twee- en driedimensionale beelden samengesteld die een nieuw licht werpen op het leven van de farao, zo schrijven de onderzoekers in een dinsdag verschenen onderzoek in het vakblad Frontiers in Medicine.

Lijkt op zijn vader, goed gebit

Met behulp van de scans kan er een goed beeld worden geschetst van het uiterlijk van Amenhotep I; met zijn krullende haar, smalle kin en kleine neus leek hij veel op zijn vader, Ahmose I. Ook was de farao in het bezit van een compleet gebit, dat ook duizenden jaren na zijn dood nog in uitzonderlijk goede staat verkeert. Hij zou ongeveer 1.69 meter lang zijn geweest, en niet ouder zijn geworden dan 35 jaar. Te zien is dat hij werd gemummificeerd met zijn armen gekruist over zijn borst; als eerste farao ooit.

De onderzoekers hoopten met de scan ook de doodsoorzaak van de jonggestorven koning te kunnen achterhalen, maar die blijft vooralsnog onduidelijk. Wel is er te zien dat de mummie na zijn dood ernstig is toegetakeld; op de scans zijn tekenen van een onthoofding en snedes in de buik te zien. Door ontcijferde hiërogliefen weten egyptologen al langer dat de mummie van Amenhotep I rond 1100 v.C., na te zijn beschadigd door grafrovers, is hersteld en opnieuw ingepakt door priesters, om vervolgens te worden herbegraven op een veilige plek.

Onder sommige egyptologen heerste het vermoeden dat de priesters tijdens dit herstelwerk hun kans zagen om kostbare amuletten – die tussen de wikkels zaten – te verwijderden om te hergebruiken voor nieuwe mummificatie-werkzaamheden. Maar de scans laten volgens de onderzoekers zien dat alle amuletten nog op hun plek liggen, en de priesters enkel goede bedoelingen lijken te hebben gehad.

Lees ook:

Archeologen vinden in Egypte 110 graftombes van duizenden jaren oud

Opnieuw is er een opvallende archeologische vondst gedaan in Egypte. De regering brengt het groots: dit moet de toerismesector van het land een boost geven.

De farao’s passen goed in het straatje van de president

De verhuizing van 22 mummies in Egypte was een zorgvuldig georkestreerd spektakel, dat ook de critici van president Al-Sisi in een roes van nationale eensgezindheid bracht.