Crisisoverleg in België: premier De Croo waarschuwt voor wel vijf à tien moeilijke winters

Niet alleen deze winter wordt moeilijk voor België, ook de aankomende vijf tot tien winters zullen dat zijn. Het was op z’n zachtst gezegd een sombere voorspelling die premier Alexander De Croo (Open VLD) onlangs deed over de economisch zware tijden die België zouden staan te wachten. “Hope for the best, prepare for the worst”, aldus de regeringsleider. Met de gas- en elektriciteitsprijzen kan de jaarlijkse factuur voor een gemiddeld gezin oplopen tot 10.000 euro, zo schatte een energiespecialist tegenover de Vlaamse omroep VRT.

De voorspelling van de premier leidde tot onrust zowel op politiek en maatschappelijk niveau. Om gemoederen te bedaren, besloot De Croo een zogenoemd Overlegcomité bij elkaar te roepen. De regeringsleiders van België komen woensdag samen om te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn om de energiecrisis op alle niveaus aan te pakken. Door ook de deelregeringen te betrekken, laat De Croo zien dat de verantwoordelijkheid niet alleen op federaal niveau ligt.

Kerncentrale moet echt dicht

In aanloop naar het Overlegcomité lieten verschillende politieke partijen weten welke plannen zij op tafel willen leggen. De partij Groen wil een al dan niet Europees prijsplafond. Dan zou er volgens energieminister Tinne Van der Straeten voor zorgen dat een gezin gemiddeld 770 euro minder hoeft te betalen. De radicaal linkse PVDA/PTB pleit voor een terugkeer naar de liberalisering van de energiemarkten. Het sociaaldemocratische Vooruit wil de huidige btw-verlaging van 21 naar 6 procent voor elektriciteit en gas verder verlengen, ‘woekerwinsten’ van energiebedrijven aanpakken en verhuurders en eigenaars fiscaal stimuleren om hun woningen te isoleren.

Toch kijken niet alle politici uit naar de samenkomst. De Vlaamse minister van energie Zuhal Demir (N-VA) heeft weinig verwachtingen. “Elke regering moet zélf knopen doorhakken en het nodige doen in plaats van eindeloos te palaveren en shows te organiseren”, aldus Demir tegen Vlaamse media tijdens een persconferentie. “Vlaanderen doet dat, twee niveaus slagen daar niet in,” zei ze, verwijzend naar de federale overheid en de Europese Unie. Vlaanderen heeft volgens Demir “het huiswerk op orde met meer dan 1 miljard euro om mensen te helpen verbouwen en minder energie te verbruiken”.

Door de energiecrisis laait ook het debat over de sluiting van de Belgische kerncentrales weer op. Eerder werd besloten de twee jongste reactoren langer open te houden vanwege de oorlog in Oekraïne. Deze week vroeg het personeel van de Belgische kerncentrales de regering om twee andere kernreactoren, Doel 3 en Tihange 2, ook langer open te houden. Ze schreven in een open brief dat de voorgenomen sluiting, respectievelijk volgende maand en in februari, een “onbegrijpelijk scenario midden in een oorlogssituatie en energiebevoorradings- en financiële crisis” is. Volgens uitbater Engie is het echter onmogelijk de sluiting uit te stellen.

