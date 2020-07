Crimineel of niet, Roger Stone gaat vrijuit met dank aan zijn vriend in het Witte Huis

Feitelijk stond hij al met één been in een Amerikaanse cel, maar inmiddels heeft hij een vrijkaart in handen: Roger Stone. Afgelopen vrijdag schold de Amerikaanse president Donald Trump de celstraf van zijn adviseur, vriend en oud-campagneleider kwijt. Stone moest zich eigenlijk aanstaande dinsdag melden om een straf van drie jaar en vier maanden uit te zitten voor belemmering van de rechtsgang, liegen tegen het Congres en het beïnvloeden van getuigen.

In februari werd Stone schuldig bevonden in het zogeheten Mueller-onderzoek, naar de Russische inmenging tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 en de banden van het campagneteam van Trump met het Kremlin.

De veroordeling van Stone was al aanzienlijk lager uitgevallen dan de aanvankelijke eis van tussen de zeven en negen jaar cel. Nadat president Trump die eis “verschrikkelijk en oneerlijk” had genoemd, liet minister van justitie William Barr een lagere eis formuleren.

Fans van Roger Stone pleitten al eerder voor diens vrijlating. Beeld REUTERS

Linkse heksenjacht

Kort na het besluit om Stone’s straf in te trekken, volgde er een officiële verklaring van het Witte Huis waarin viel te lezen dat “Roger Stone al veel heeft geleden”. Ook zou hij volgens de president “heel oneerlijk behandeld” zijn en zou hij het slachtoffer zijn “van een jarenlange heksenjacht van links en zijn bondgenoten in de media in een poging president Trump te ondermijnen”.

In het onderzoek van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller zijn in totaal zes campagnemedewerkers van Trump veroordeeld. Stone was binnen het campagneteam actief als lobbyist. Hij hield zich onder meer bezig met de communicatie met WikiLeaks. Zo vroeg hij de klokkenluiderssite om e-mails van de Democratische Partij die WikiLeaks in handen had (de Democraten waren slachtoffer geworden van een Russische hack) op een voor de Trump-campagne gunstig moment te publiceren.

De kwijtschelding van de celstraf schrapt overigens niet de strafrechtelijke veroordeling van Stone. Dat kan alleen als de president gratie verleent. Stone heeft al laten weten in hoger beroep te gaan om ook zijn veroordeling te schrappen.

Een veroordeelde crimineel

Ondertussen hebben Democraten geschokt gereageerd op wat in hun ogen een brutale inmenging is van de rechtsgang. “Met deze omzetting maakt Trump duidelijk dat er in Amerika twee rechtssystemen zijn: één voor zijn criminele vrienden en één voor alle anderen”, zei Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden reageerde fel op de inmenging van Trump en liet weten dat “de president nogmaals misbruik heeft gemaakt van zijn macht”. Biden: “Trump gooit de normen en waarden overboord die ons land een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld maken.”

Ook Robert Mueller reageerde zaterdag op de kwijtschelding van de straf van Stone. In een opiniestuk in The Washington Post benadrukte Mueller dat Stone ongeacht de recente ontwikkeling een veroordeelde crimineel is. Mueller schreef ook te willen reageren omdat zijn onderzoek door verschillende partijen als illegaal en onbetrouwbaar wordt weggezet. Met name de bewering dat Stone slachtoffer was, zit hem naar eigen zeggen niet lekker.

