Coupplegers Niger beloven vrede, maar provoceren juist met vervolging afgezette president

Het is een ‘nieuwe provocatie’, en dat terwijl er net enige bereidheid tot praten over en weer leek te bespeuren. Dat het militaire bewind in Niger nu dreigt om de afgezette president Mohamed Bazoum te zullen vervolgen voor hoogverraad, zorgt voor verontwaardigde reacties in de omringende landen. Het West-Afrikaanse landenblok Ecowas noemt het ‘in tegenspraak met de wens van de militaire autoriteiten om de constitutionele orde met vreedzame middelen te herstellen’.

Die wens was dit weekend nog uitgesproken door de militaire machthebbers, die eind juli in het Sahel-land de democratisch gekozen Mohamed Bazoum opzij schoven. Eerder hadden ze Ecowas-onderhandelaars nog resoluut de deur gewezen. Mogelijk was deze toeschietelijkheid ingegeven door de hoop dat de fnuikende Ecowas-sancties enigszins verlicht zouden worden. Maar met het dreigement Bazoum te vervolgen, en met het terugroepen van hun ambassadeurs uit de grote Ecowas-landen Ivoorkust en Nigeria, lijken de nieuwe machthebbers het ene te zeggen, maar het andere te doen.

Alleen: Ecowas deed hetzelfde. Dat maakte vorige week bekend vanaf nu toch vooral de diplomatieke weg te willen bewandelen, maar gaf tegelijkertijd de opdracht een interventiemacht in paraatheid te brengen. Komende donderdag komen de legerleiders in de Ghanese hoofdstad Accra bijeen om plannen te smeden voor een eventuele invasie van Niger. Met de militaire optie nog altijd op tafel, wil het landenblok druk houden op de onderhandelingen.

Bazoum als voorbeeld

Dat Ecowas, maar ook het westen, een stuk meer stampij maakt over de coup in Niger dan het de afgelopen jaren deed na coups in naburige landen Burkina Faso, Mali of Tsjaad heeft meerdere redenen. De democratisch gekozen president Mohamed Bazoum nam in 2021 de macht over - de eerste vreedzame machtswisseling in het land sinds de onafhankelijkheid in 1960. Onder deze als filosoof opgeleide president leek het zwaar verarmde Niger zowaar op te krabbelen.

De coupplegers claimen dat Bazoum te weinig deed tegen het voornaamste probleem dat de Sahel-landen de afgelopen jaren teistert: de virulente opkomst van jihadistisch-terroristische bewegingen. Maar Niger was onder Bazoum zo’n beetje het enige land in de regio waar jihadisten nog enigszins werden teruggedrongen. Niet alleen door militaire hulp van de Amerikanen en Fransen, maar juist doordat Bazoum de wortels van het probleem wist aan te pakken door de bevolking van Niger met verbeterde zorg en onderwijs iets van perspectief te bieden. Ook kreeg hij het voor elkaar om jihadisten de wapens neer te laten leggen in ruil voor amnestie.

Door de instabiliteit en het machtsvacuüm die volgden op de machtsgrepen in Burkina Faso en Mali hebben in die landen jihadisten alleen maar meer speelruimte gekregen. Niger onder Bazoum gold niet alleen als laatste bastion van de Sahel in de strijd tegen het jihadisme, maar ook als voorbeeld. Een voorbeeld dat Ecowas maar wat graag in ere wil herstellen.

