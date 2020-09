Coupplegers Mali wijzen interim-president aan en doen een kleine stap terug

De coupplegers in Mali hebben maandagavond onder zware internationale druk een interim-president gepresenteerd, die binnen achttien maanden verkiezingen moet uitschrijven. Het lijkt erop dat de putschisten een heel grote vinger in de pap blijven houden. Bah N’Daou (70), een gepensioneerde kolonel en tevens voormalig minister van defensie, is aangewezen door een comité van zeventien leden als interim-president. Als vicepresident is de leider van de coupplegers, kolonel Assimi Goïta, naar voren geschoven. Ze worden aanstaande vrijdag geïnstalleerd.

De internationale gemeenschap, maar vooral het economische samenwerkingsverband van vijftien West-Afrikaanse staten Ecowas, oefende sinds de coup van 18 augustus grote druk uit op de militairen, die president Ibrahim Boubacar Keïta, bijgenaamd IBK, aan de kant schoven om zo snel mogelijk terug te keren naar een burgerbewind, met het leger op afstand.

Ecowas isoleerde Mali met economische sancties en dreigde in te grijpen. Een reactie van Ecowas op de voordracht van N’Daou is nog niet gekomen. Duidelijk is wel dat er aan cruciale voorwaarden van de West-Afrikaanse organisatie niet lijkt voldaan. N’Daou is formeel een burger, maar komt uit het militaire etablissement.

Coupleider Goïta wordt de tweede man. Onduidelijk is of hij president wordt, mocht N’Daou onverhoopt wegvallen. Dat is een gevoelig punt zowel bij Ecowas als bij de protestbeweging M5, die grote demonstraties hield in de hoofdstad Bamako tegen Keïta, omdat hij de parlementsverkiezingen in het voorjaar in zijn voordeel manipuleerde.

Nog onduidelijk wie de premier wordt

M5 eist een overgangspresidentschap en een dito regering bestaande uit burgers. De positie van de leider van de staatsgreep Goïta staat haaks op deze eisen. Nog niet duidelijk is wie de minister-president en ministers worden.

De oppositie, waarin religieuze leiders, oppositiepartijen en vakbonden onder de noemer M5 samenwerken, is ook niet te spreken over het zogenoemde Transitie Charter dat de junta afgelopen zaterdag vaststelde. Er wordt gevreesd dat de coupplegers, verenigd in het Nationale Comité ter Redding van het Volk (CNSP), 'de macht zal monopoliseren’.

Ook de samenstelling van het comité, dat N’Daou en Goïta aanwees voor het presidentschap, ligt onder vuur. M5 had volgens het CNSP deel aan de beslissing, maar dat wordt door de oppositie categorisch ontkend.

Toch is de benoeming van N’Daou als interim-president goed gevallen in het land. Zowel M5 als de belangrijkste religieuze leider, imam Mahmoud Dicko, sprak goedkeuring uit over de man, die ze als ‘niet-corrumpeerbaar’ bestempelden.

Veel ongenoegen over de Franse militaire macht

Goïta liet dinsdag ook weten dat de nieuwe legertop de aanwezigheid in Mali van meer dan vijfduizend Franse militairen om IS en Al-Qaida te bestrijden blijft steunen. Hij riep de bevolking op dat ook te doen, hoewel er bij de protesten van de afgelopen maanden veel ongenoegen bleek over de Franse militaire macht in het land.

Mali is na de vorige staatsgreep in 2012 ten prooi gevallen aan jihadistische bendes. De Fransen grepen in 2013 in en heroverden vooral gebied rond de historische stad Timboektoe, maar konden niet voorkomen dat IS en Al-Qaida hun slag sloegen in het noordoosten en midden van Mali.

Sinds begin dit jaar wil Frankrijk met een grote militaire operatie onder de naam Barkhane samen met omliggende landen IS en Al-Qaida uit de grensgebieden met Burkina Faso en Niger verdrijven. De landen van de Ecowas zijn zeer beducht voor de verdere verspreiding van het jihadistische geweld met Mali als uitvalsbasis.

De coupplegers proberen met hun steun aan Barkhane de buurlanden gerust te stellen en hopen dat Ecowas akkoord gaat het met interim-presidentschap, waardoor de sancties tegen Mali worden ingetrokken.

