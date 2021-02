Coup in Myanmar volgt op fragiele relatie tussen Suu Kyi en leger

Het Myanmarese leger heeft via een militaire coup de macht in Myanmar gegrepen. Terwijl een groot deel van de bevolking nog lag te slapen, werden regeringsleidster Aung San Suu Kyi, president Win Myint en andere politici op de vroege maandagochtend gearresteerd. Enkele uren later verklaarde het leger dat de noodtoestand voor een jaar is afgekondigd en dat de militaire opperbevelhebber Min Aung Hlaing tijdens die periode het land zal leiden.

De staatsgreep vond plaats op de dag dat het nieuwe parlement voor het eerst zou samenkomen. Tijdens verkiezingen in november won de partij van Suu Kyi, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), een grote meerderheid van de verkiesbare zetels. De door militairen geleide Partij voor Unie, Solidariteit en Ontwikkeling (USDP) moest zetels inleveren, maar weigerde de uitslag te erkennen en riep daags na de stembusgang al op tot nieuwe verkiezingen omdat er sprake zou zijn van fraude.

Spanning liep op

Hoewel er volgens Myanmars verkiezingscommissie en onafhankelijke waarnemers geen grote ongeregeldheden zijn waargenomen tijdens de verkiezingen, liepen de spanningen de afgelopen weken steeds verder op. Min Aung Hlaing liet afgelopen week al doorschemeren dat er een coup op handen was omdat de verkiezingscommissie en de NLD de grondwet niet zouden respecteren. Volgens een verklaring van het leger was de staatsgreep nodig omdat de ‘nationale stabiliteit’ zou worden bedreigd en om de fraudebeschuldigingen op te lossen.

Myanmar heeft een lange historie van militair bestuur. In 1962 greep het leger de macht om het toenmalige Burma vervolgens tientallen jaren met een ijzeren vuist te besturen. Onder grote druk van demonstrerende burgers hield het land in 1990 verkiezingen. Die werden ruimschoots gewonnen door Aung San Suu Kyi, maar de junta weigerde de macht af te staan en plaatste de populaire politica jarenlang onder huisarrest. Pas in 2015 waren er weer vrije verkiezingen, die opnieuw door Suu Kyi werden gewonnen.

Al jaren moeilijke relatie

Ondanks verzoenende woorden tijdens die eerste vrije verkiezingen, is de relatie tussen de regerende partij en de generaals al jaren moeilijk. Het leger heeft grondwettelijk laten vastleggen dat het de controle houdt over de ministeries van defensie, grenszaken en binnenlandse zaken, en dat het steevast 25 procent van de parlementszetels heeft. De grondwet verbiedt Suu Kyi bovendien president te zijn, omdat haar kinderen een buitenlands paspoort hebben. De politica, die vanwege de crisis rondom de Rohingya-moslims zelf ook internationaal omstreden is, omzeilt die regel met de speciaal voor haar gecreëerde positie van staatsadviseur waarbij ze volgens eigen zeggen boven de president staat.

Tijdens haar eerste termijn heeft Suu Kyi geprobeerd de grondwet te laten wijzigen, in de hoop de politieke invloed van het leger in te dammen. Hoewel dat plan mislukte, zette het kwaad bloed bij de generaals en kwam de toch al fragiele relatie tussen de twee partijen flink onder druk te staan. Daar kwam de verkiezingsuitslag van afgelopen november nog bovenop. Het leger hoopte met de USDP extra zetels te winnen, maar het werd een afgang voor de militairen. De NLD won 396 zetels, 6 meer dan in 2015. De USDP won 33 zetels, een verlies van 8 zetels.

Op de achtergrond speelt volgens sommige Myanmar-observanten ook dat Min Aung Hlaing dit jaar met pensioen zou gaan. Mogelijk zou hij nog niet bereid zijn een stap terug te zetten, en is de maandag gepleegde coup een persoonlijke poging van de opperbevelhebber om de macht te houden. Insiders vertelden het Japanse zakenblad Nikkei Asia onlangs dat er al tijden bijna geen directe communicatie is tussen Aung Hlaing en Suu Kyi.

Coronavirus

De coup komt op een moment dat ook Myanmar worstelt met de impact van het coronavirus. Het land registreerde inmiddels meer dan 140.000 besmettingen en ook de economie wordt hard geraakt. De coupleiders beloofden maandag direct de economie weer op gang te krijgen en meer te doen om het coronavirus te bedwingen.

Hoe icoon van de mensenrechten Aung San Suu Kyi van haar voetstuk viel

Ze was het icoon van de mensenrechten. Maar het imago van Aung San Suu Kyi vertoont barstjes. Toch wint ze zondag waarschijnlijk de stembusstrijd in Myanmar.

Dit is de échte baas in Myanmar

De drijvende kracht achter het verjagen van honderdduizenden Rohingya-moslims uit Myanmar is de machtige legerchef Min Aung Hlaing. Hij presenteert zichzelf als een staatsman en heeft een veto op grondwetswijzigingen.