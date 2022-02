Correspondent Michiel Driebergen vanuit Oekraïne: ‘De zorgen in Kiev zijn groot’

Er werd een datum op een mogelijke invasie geplakt. Hoe kwam dat aan in jouw standplaats, Kiev?

“Ik moet zeggen: de afgelopen week is de angst toegenomen. Men blijft in Kiev meestal langer kalm, juist omdat ze zo dicht op het vuur zitten, zo lijkt het. Maar als ze zich eenmaal zorgen maken, dan blijft dit langer zo. De hele hele wereld schrijft over een aanstaande invasie, de Amerikaanse president Joe Biden nam zelfs het woord wereldoorlog in de mond. De schommelingen in het nieuws zijn enorm. Ja, dan zijn ook de zorgen in Kiev groot.”

“Voor Oekraïne is die mediastorm een werkelijkheid. Je kan het natuurlijk met veel korrels zout nemen, maar als iedereen blijft benadrukken dat er een invasie komt en er vindt een informatieoorlog plaats, dan wordt dat een krankzinnige realiteit in de hoofden van veel Oekraïners. Je ziet dat de dagelijkse routine in het land doorgaat: de theaters, cafés, restaurants en bioscopen blijven vol. Maar zoals iemand hier tegen mij zei: daarachter schuilt depressie.”

Rusland zei dinsdag een deel van de tanks terug te trekken uit het grensgebied. Heeft dat de zorgen van de Oekraïners wat weggenomen?

“Dat er een paar tanks omkeren, betekent niet dat mensen denken dat het voorbij is. Oekraïners zijn wel realistisch na jaren conflict met Rusland in het oosten van hun land: nu staan er zo'n 110.000 Russische troepen aan de grens in plaats van 130.000.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in reactie op de invasiedatum deze dag omgedoopt tot ‘Dag van Nationale Eenheid’. Wordt die een beetje gevierd?

“Ook deze oproep van de president is onderdeel van het mediaspektakel. Er was een kleine bijeenkomst op het Majdanplein, waar een paar honderd jonge mensen op af kwamen die uit volle borst het volkslied zongen. Die kleine opkomst kan ook aan de volksaard liggen: Oekraïners geven per definitie weinig gehoor aan oproepen van de president. Misschien dat het vanavond nog druk wordt, het valt te bezien.”

De Amerikanen trokken de ambassade uit voorzorg terug uit Kiev. Wat zijn daar de gevolgen van?

“Ik denk dat dit heel lang blijft doordreunen in de relatie tussen Oekraïne en de Amerikanen. Het is bijna Afghanistan in het klein – ook een land dat de Amerikanen ook aan hun lot overlieten.

“Iemand zei tegen mij: de Amerikanen hebben altijd de grootste mond, maar zijn de eersten die vertrekken. Je kan zeggen dat de Amerikanen zoveel mogelijk waarschuwen voor een invasie, juist zodat het niet gebeurt. Maar hier zien ze dat als laf. Ze vertrekken nu al, zelfs voordat er iets is gebeurd. Dat doet het ergste vrezen: dat de Verenigde Staten niet begrijpen wat er gebeurt in de regio, wordt hier gedacht.”

Hoe lastig is het de werkelijke dreiging in te schatten, te midden van alle oorlogsretoriek?

“Daar sta ik dubbel in. Van begin af aan nam ik me voor alleen op te schrijven wat er echt gebeurt, niet wat er zou kunnen gebeuren. Een paar verhalen heb ik met opzet niet gemaakt, want wiens doel dien je dan? Maar ik heb ook de oorlog in het oosten van Oekraïne gezien, waarbij inmiddels 14.000 doden zijn gevallen. En dat heeft veel indruk gemaakt. Sommige dingen kunnen ernstig uit de hand lopen, je kunt een hele wereld kapotmaken.

“Maar toen die Amerikaanse veiligheidsfunctionarissen waarschuwden voor een invasie, anoniem en zonder bewijs, dacht ik: jongens, daar moeten we toch niet aan meedoen?”

En dat is wat Rusland ook zei over die bewering.

“Precies, je zit per definitie tussen twee kanten van een mediaoorlog in. Zodra je iets relativeert, zegt bijvoorbeeld Rusland: zie je, de krant zegt het ook. Dat gebeurde bijvoorbeeld met mijn verhaal over een protest bij de Amerikaanse ambassade. De foto, waarop een demonstrant van Femen de Amerikanen uitmaakte voor pussies, werd gretig gedeeld op Russische media, omdat het paste in hun narratief.”

“Daarom houd ik mijn verhalen klein. Ik probeer mensen en hun gevoel aan het woord te laten. Ook speculeer ik liever niet over geopolitiek – dat kunnen anderen beter.”

