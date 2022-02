Correspondent Michiel Driebergen: ‘Oekraïners zijn trots dat Kiev standhoudt, maar het maakt ook bang’

Sinds donderdag reist correspondent Michiel Driebergen vanuit het oosten van Oekraïne mee met een konvooi vluchtelingen die in het westen een veiliger heenkomen zoeken.

“We staan nu bij een bankautomaat, we konden zowaar pinnen. Dat is voor het eerst in vier dagen dat dit één van ons is gelukt, zowel Oekraïners als ik. We hebben er wel maar duizend grivna uitgekregen; zo’n dertig euro - toen iemand van ons stond te pinnen kwam er een busje van de bank, een geldwagen, aanrijden, waar zwaarbewapende mannen uitsprongen en die zeiden dat we moesten stoppen en dat de bank onmiddellijk dicht ging. Waarom weet ik niet. Ze waren nogal nerveus, zoals iedereen hier nogal nerveus is op dit moment.

“Maar goed, we hebben nu genoeg geld om in ieder geval de dag door te komen. Een Duitse journalist heeft nog 400 euro, en is van plan het land te verlaten, maar zou dat geld aan ons overhandigen.

“Het versterkt het gevoel dat alles hier op begint te raken. Bij de tankstations zie je nergens rijen meer - want er is simpelweg geen benzine meer te krijgen. Wij hebben gelukkig nog wel genoeg om ons einddoel te bereiken, ook al duurt dat misschien langer dan vandaag.”

Hoe was de nacht?

“Ik heb heerlijk geslapen, heel diep, voor het eerst deze week eigenlijk. We hadden via-via een soort agro-toeristische plek gevonden, aan de voet van de Karpaten, even buiten Ivano-Frankivsk, met kleine houten huisjes die geïmproviseerd zijn verwarmd. Aan de oever van de Dnjestr - er lagen zelfs kano’s, waar we maar geen gebruik van hebben gemaakt. Maar het was heel rustgevend. Heel... stil.

“Tenminste, dat dacht ik, maar toen ik wakker werd zeiden de kinderen wel dat ze het luchtalarm en beschietingen hebben gehoord, vermoedelijk uit Ivano-Frankivsk.

Hoe is de stemming onder je gezelschap?

“Echt bezorgd. Want na vijf dagen begint door te dringen wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. En dat geldt ook voor mij. Er is steeds meer contact met het achtergelaten thuisfront, zowel in Charkov als Loegansk. Die zitten echt tussen het oorlogsgeweld. Charkov zou vandaag kunnen vallen, denkt men - dus Russisch kunnen worden. Dat is voor de mensen hier heel deprimerend. Een van ons uit het gezelschap heeft ouders in Charkov zitten, en die belt ze voortdurend over wat ze moeten doen: op de gang of wc gaan zitten als je beschietingen hoort - op plekken met zoveel mogelijk muren om je heen.

“Dit was allemaal vorige week voor de mensen in Charkov eigenlijk net zo ondenkbaar als dat voor Nederlanders is.

“De gouverneur deelt in Charkov geen wapens uit aan burgers zoals dat in Kiev wel gebeurt, omdat ze denken dat er te veel pro-Russische burgers tussen zitten. De verdediging van die stad is dus anders dan Kiev, of Dnipro, waar de bevolking een stuk meer patriottisch is. Daar worden nu molotovcocktails klaargezet, daar roept de burgemeester op om straks de Russen te bekogelen met alles wat los en vast zit.

“Een van de kinderen merkte op dat het aanvoelt alsof de oorlog ons achtervolgt. Vijf dagen terug zaten ze nog in een schuilkelder in het oosten van het land, maar nu, duizend kilometer naar het westen, horen ze nog altijd explosies dichterbij komen.

“We zijn dus bezorgd, maar er is ook een soort trots dat Kiev het volhoudt, dat de stad nog niet gevallen is en dat het er ook niet naar uitziet dat dat snel gebeurt. Tegelijkertijd vrezen er een aantal hier - met name de volwassenen - dat het standhouden van de Oekraïners kan leiden tot een veel grotere vernietiging. Dus die trots... dat is best een dubbel gevoel.

“En er is grote angst voor de Tsjetsjenen, die al in Rusland zouden zijn en die nietsontziend te werk gaan. Daar wordt men heel erg bang van. Dat is iets wat onvoorstelbaar was: dat Tsjetsjenen in Oekraïne vechten tegen Oekraïners is een gruwelijk vooruitzicht. Overigens heb ik ook contact met de ngo Ukrainian Frontiers die willen oproepen tot een humanitaire corridor, zodat, nu het nog kan, burgers die niet willen vechten veilig de steden kunnen verlaten.

Rook boven Kiev, waar ook in de nacht van zaterdag op zondag werd gevochten. Beeld REUTERS

Snapt iemand waarom dit allemaal gebeurt?

“Tja, wat Poetin wil… daar houdt men zich niet zo mee bezig. Ze zijn vooral bang voor hem. En snappen niet zo goed waarom het westen zo verrast is. Iedereen wist toch al lang wat voor een tiran het is? Die altijd hier al mee heeft gedreigd, en dit nu ook echt doet. Waarom zien jullie dat nu pas, vragen ze zich hier af.

“Men deelt ook in de auto filmpjes van protesten in Europa tegen de oorlog: dat de steun voor Oekraïne in de wereld zo groot is, is heel belangrijk hier. Ze zijn er ook een beetje door verrast, eigenlijk, dat het zo groot in het nieuws is. Waarom nu opeens? Het was altijd toch al oorlog? Dat Nederland, en nu ook Duitsland, wapens geeft, zorgt echt voor een hoera-stemming. Zo van, we zijn niet vergeten.

Hoe is het voor jou zelf om dit mee te maken?

“Voor mij als correspondent ben ik vreselijk bang dat ik mijn werkgebied verlies. Charkov is een stad waar ik acht jaar lang heel veel ben geweest en veel vrienden heb, en die ik echt heb zien veranderen. Het is een heel trotse stad die eerst heel erg op Rusland is gericht, maar de afgelopen jaren echt een switch heeft gemaakt en veel meer onderdeel van Oekraïne is geworden. Dat dat zo maar weer kan veranderen is een schok.

“Gisteravond, toen ik ging slapen, was er even een moment van rust. Een moment dat ik even de tijd had om na te denken over alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd. Maar toen had ik eigenlijk iets van - misschien moet ik nu even niet nadenken.

“We moeten gewoon doorrijden, met deze groep, en onszelf in veiligheid brengen.”