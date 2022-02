Correspondent Michiel Driebergen is onderweg met gevluchte Oekraïners: ‘Dat de Russen nu al Kiev zijn binnengetrokken is echt een schok’

Lees het eerste deel van de reis hier: ‘De meeste Oekraïners kunnen niet weg.’ Lees het tweede deel van de reis hier: ‘De stroom is ongekend’

Het is de tweede dag van jullie tocht naar het westen - hoe gaat het?

“We hebben overnacht in Krementsjoek, bij de Dnjepr-rivier. Het was een rustige nacht, al hoorden we in de verte explosies - maar wel echt heel ver weg. Waar het vandaan kwam weten we niet.

“Nu rijden we westwaarts - opnieuw. Ons doel is Ivano-Frankivsk, een stad in het westen van Oekraïne. Daar gaan heel veel vluchtelingen heen, gelukkig hebben we er een verblijfplaats weten te regelen. Het is wel zeer de vraag of we het gaan halen, want het gaat langzaam. We rijden over binnenwegen, maar in die wegen zitten heel veel gaten. Geen files, wel gaten. Om ons heen zijn overal auto’s, voor ons, achter ons, opnieuw één grote stroom, maar het rijdt hier in elk geval door.”

Volgens de laatste berichten zijn de Russische troepen al deels Kiev binnengetrokken - onder andere in de wijk Obolon in het noorden van de stad. Hoe wordt het nieuws daar bij jullie ontvangen?

“Dat de Russen nu al zijn binnengetrokken in Kiev is echt een grote schok. Wat dat voor gevolgen zal hebben kan niemand overzien. De wijk Obolon is ook bekend bij een van mijn medereizigers. Zij heeft meteen haar vriend gebeld die daar woont en hem gezegd: ga schuilen, ga naar de kelder, want de tanks zijn al in Kiev. Er is grote schrik, het is iets dat onvoorstelbaar is. Voor de mensen hier is het echt een absurde gedachte dat zoiets mogelijk is.”

De situatie in Oekraïne vrijdagmiddag. Beeld Bart Friso

Zien jullie nog iets van de oorlog op de weg?

“Op verschillende plekken - ook op de weg waar wij rijden - worden controleposten opgericht: grote rood-wit gestreepte betonblokken die ik wel ken van het oorlogsgebied in de Donbas. Nu worden die ook neergezet in wat tot gisteren ‘vredesgebied’ was. Het lijkt erop dat de regering niet zozeer de bewegingsvrijheid wil beperken, maar wel op een of andere manier de controle wil krijgen over de vluchtelingenstroom.

“De man van een van mijn reisgenotes reist ook met ons mee, maar hij moet eigenlijk het leger in. Althans, hij zou voor het leger opgeroepen kunnen worden omdat hij daar de leeftijd voor heeft. Dat geldt voor veel Oekraïense mannen momenteel.

“En ja, die man wil dat dus helemaal niet, dat leger in - hij is er ook helemaal niet geschikt voor - het is een beetje een boekhouder-type. Maar ja, stel het moet wel - wat dan? Dan zal hij misschien niet meteen naar het front gestuurd worden, misschien krijgt hij een administratieve functie. Maar hoe moet dat dan met zijn werk? Zijn bedrijf heeft hij nu overigens achtergelaten in Charkov, dus het is sowieso al de vraag hoe dat ooit verdergaat.”

Zijn er meer van dat soort verhalen?

“De jongen die de overnachtingsplek verhuurt waar we naar op weg zijn in Ivano-Frankivsk vertelde me: ‘Ik moet morgen wel het leger in’. Dat is toch ook wat. Dan moet je opeens je boeltje pakken, en gaan. Er zijn ook verhalen van mannen die worden tegengehouden bij de Poolse grens - die willen dan vluchten maar mogen niet weg.

Twee Oekraïense vrijwilligers staan op wacht langs een weg in Kiev. Beeld AFP

“Wat betreft het oproepen van die mannen voor de dienstplicht, ik heb ook andere mannen in de auto en die zijn ‘te nuttig’ - laat ik het zo zeggen - als vrijwilliger, of zoals ze het hier noemen volonter. Het zijn mensen die nu al zoveel doen op het gebied van de humanitaire hulp in het land. Dat is momenteel essentieel in Oekraïne, en dat zal het steeds meer worden. Zij hoeven niet ‘bang te zijn’ om voor het leger te worden opgeroepen. Dus er zijn ook veel uitzonderingen op de regel voor die dienstplicht.”

Is de route die jullie nu nemen een beetje veilig? Of is dat moeilijk in te schatten?

“Deze weg is op zich veilig - we horen alleen wel berichten van andere wegen, net noordwaarts bijvoorbeeld waar een brug zou zijn opgeblazen door het Oekraïense leger om de boel tegen de Russen te kunnen verdedigen als het erop aankomt. Dat soort berichten hoor je, en die krijgen we dan ook niet geverifieerd. Dat is gewoon heel lastig. Maar in principe rijden we nu over een weg zonder essentiële bruggen, dus ja, we gaan vooruit.

“Wel hoor je geruchten dat er over een paar dagen geen brandstof meer te krijgen zal zijn. Je mag ook maar voor twintig liter per keer tanken, maar als je zoals wij kinderen in de auto hebt dan wordt er al gauw een uitzondering gemaakt. Dan zeggen ze, ‘weet je wat, reken maar drie keer achter elkaar af, dan heb je zestig liter in de tank’. Vooralsnog is dat een strategie die voor ons wonderwel werkt.”