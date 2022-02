Correspondent Michiel Driebergen in konvooi Oekraïense vluchtelingen. ‘De stroom is ongekend’

Lees het eerste deel van de reis hier : ‘De meeste Oekraïners kunnen niet weg’.

Toen we eerder vandaag contact hadden reden jullie net Charkov uit, waar zijn jullie nu?

We zijn nu net een brug die de rivier de Dnjepr kruist overgestoken, dat was echt een enorme opluchting. Er waren al beschietingen gemeld aan de oevers in de buurt van waar we waren. De geruchten gingen dat die brug straks niet meer te passeren zou zijn, daar kun je je alles bij bedenken. De Dnjepr is een belangrijke grens tussen het oosten en het westen van het land, en een belangrijke horde die de Russische troepen willen innemen.

Het duurde even voor we de brug over waren: we reden wel, maar als ik voor me keek dan zag ik een enorm lint auto’s, en als ik achter me keek zag ik ook een heel lint. Het is een enorme vluchtelingenstroom aan het worden; iets dat tot nu toe ongekend was.

Er zijn berichten dat er al Russische soldaten in Charkov zijn gezien, hebben jullie daar meer van gehoord?

Inderdaad, de berichten druppelen hier binnen uit Charkov - de stad die wij achter ons hebben gelaten. Een reisgenote van me - een evacuee - vertelt net dat de plek waar ze altijd een koffie ging halen verwoest is. Daar kwamen net beelden van binnen - die werden hier in de auto getoond - van verwoeste Russische tanks, een stuk of vijf. Er waren ook lichamen van soldaten te zien; uiteengereten lichamen. Dat zijn dus de eerste beelden van de oorlog - de echte grote nieuwe oorlog - die hier in de auto binnendruppelen.

Er werd hier in de auto net ook een bericht gedeeld van de burgemeester van Charkov. Die schrijft dat de stad is voorbereid, dat de kerk in Charkov heeft gezegd dat er 150.000 mensen kunnen worden opgevangen als het moet. Dat het openbaar vervoer nu gratis is, en dat iedereen kalm moet blijven.

Eerder vandaag zei je dat mensen over het algemeen vrij rustig waren, en dat er geen paniek was. Is dat nog steeds zo?

Ik moet zeggen dat er nog altijd geen paniek is. Dat zie ik in ieder geval niet, mensen blijven ook vriendelijk in het verkeer. Maar men is massaal onderweg.

Zijn er voorbereidingen getroffen voor al die mensen die naar het westen trekken?

Om eerlijk te zijn, geen idee. Ik heb begrepen dat Polen de grens heeft opengezet op een aantal punten. Ik weet dat de mensen hier in de auto allemaal een verblijfplaats hebben om naartoe te gaan - die hadden ze al eerder geregeld.

Ik rij in een konvooi met mensen die ik eerder in de Donbas heb leren kennen. Die zijn van een vrijwilligersorganisatie - een groep hulpverleners die een groep kinderen uit de Donbas helpen te evacueren. Die kinderen krijgen nu ook berichten uit het gebied waar ze vandaan komen; ze komen uit Loegansk, uit het dorpje Vroebivka, dat de laatste jaren onder de controle stond van het Oekraïense leger. Ze vertellen dat Popasna - dat vlak bij Vroebivka ligt - momenteel wordt veroverd door de Russen. Popasna was een plaats aan het front, maar daar was het de laatste jaren rustig. Nu krijgen ze berichten dat de strijd er enorm verhevigd is. De Donbas lijkt het, staat in brand.

