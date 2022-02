Correspondent Michiel Driebergen: ‘Er is veel solidariteit, dat is bijzonder om mee te maken’

Waar ben je nu?

“Ik ben nu in Moekatsjevo, een stadje vlak bij de grens met Slowakije en Hongarije. De afgelopen dagen reisde ik samen met een groep kinderen uit Loegansk en gezinnen uit Charkov; de kinderen hebben we eerst naar Choest gebracht, waar ze op een plek blijven waar ze twee jaar geleden al eens waren, om destijds bij te komen van de oorlog in het oosten. Ze zijn blij dat ze nu veilig zijn, maar ook bezorgd. Zo zitten hun ouders en grootouders nog in Vroebivka in Loegansk, waar in de buurt heftig gevochten wordt.

Laatste beelden van de vluchtelingenkaravaan: in zes dagen van de regio Loehansk, via #Kharkiv naar Chust in de Karpaten. De kinderen uit Oost-Oekraïne hebben een nieuw -voorlopig- thuis. Film ⁦@Roman_Schell⁩ volgt, evenals longread voor @trouw. pic.twitter.com/V92qXebk0t — Michiel Driebergen (@3Bergen) 28 februari 2022

“Ik heb zelf een onderkomen gevonden in een huis waar een jongeman woont die ook al zijn broer in huis heeft genomen zodat diens vriendin meer ruimte heeft om andere vluchtelingen op te vangen. Er is veel solidariteit hier. Mensen stellen vrij massaal hun huis open voor anderen, dat is bijzonder om mee te maken.”

Hoe was het om afscheid te nemen van de groep waarmee je nu al dagen mee gereisd hebt?

“Het was vreemd om ze gedag te zeggen. Het was niet makkelijk, maar het is hier veilig en dat is het belangrijkste voor ons allemaal. Ik ben als journalist begonnen aan deze reis – ik was in Loegansk, waar ik hulpverleners volgde op hun tocht. Toen kwamen we daar onder vuur te liggen en vervolgens waren de mensen waar ik een verhaal over maakte de mensen waarmee ik op reis ging; weg uit het oosten.

“Voor mij was dit dus voornamelijk een manier om weg te komen. Die vroege ochtend dat de invasie begon, was ik in Charkov en ik wist dat ik weg moest, ik wist dat het vreselijk ging worden. Als ze Charkov gaan beschieten, dan wordt het iets heel groots. En dat blijkt nu: in de stad zijn nu verschrikkelijke taferelen te zien.

“Maar vervolgens belandde ik dus in een gezelschap van kinderen uit Loegansk en gezinnen uit Charkov en ben ik onderdeel van de evacuatie geworden – zo moest ik ook rijden, want er waren te weinig chauffeurs. Het is natuurlijk een beetje een rare rol; ik ben journalist maar ik ben ook aan het evacueren. Nu scheiden onze wegen weer, ik hoop ze wel allemaal nog eens te zien.”

Worden er meer mensen opgevangen waar je nu bent?

“Er is hier ook nog een gevlucht stel; begin dertig, geen kinderen. Zij waren een paar dagen geleden naar de grens gereden vanuit Kiev, in de hoop Slowakije te bereiken. Ze hebben een hele nacht voor de grens gewacht en toen ze eindelijk aan de beurt waren, mocht die man het land niet uit.

Toen was de regel al ingegaan dat mannen van dienstplichtige leeftijd niet het land mogen verlaten. Dus zijn ze teruggekeerd en nu zitten ze in Moekatsjevo. Ik heb aan die man gevraagd: wil je dan niet het leger in? Nou, zei hij, dat wil hij wel, maar pas als zijn project is afgerond. Hij werkt aan een groot internationaal project – iets met IT – voor een groot bedrijf, dat moet vrijdag af zijn. Dan zal hij zich melden. Hij zegt: ‘Ik heb geen ervaring met schieten of wat dan ook, maar ik kan vast wel wat doen’. Maar eerst moet die klus dus af.”

Zijn er ook mannen die de dienstplicht proberen te ontduiken?

“Toen ik hier aankwam, zeiden de twee broers van wie dit huis is tegen mij: laat het grote licht in je kamer uit. Ze willen niet dat ik licht maak, want ’s avonds wordt er nog weleens gecontroleerd als er huizen zijn waar het licht volop brandt en waar pratende mannenstemmen te horen zijn; dan gaat de ronseldienst van het leger langs om te kijken of er zich misschien mannen verbergen voor de mobilisatie. Ze hebben hier kerstlampjes op de grond neergelegd, dus ik heb wel een beetje licht.

“Er zijn dus waarschijnlijk mannen die zich nu verbergen om te voorkomen dat ze worden opgeroepen voor het leger. De twee broers hier weten dat ze kunnen worden opgeroepen; zij wachten dat gewoon af, verstoppen zich niet. Ze zeggen allebei: we zijn daar niet handig in, we kunnen niet zoveel, in het leger hebben ze niet zoveel aan ons. Maar als het komt dan komt het.”

Er zijn berichten van hevige beschietingen uit Charkov. Heeft jullie gezelschap daar nog iets van gehoord?

“Een van mijn reisgenotes die uit Charkov komt, werd gebeld door haar buurvrouw, die in de flat tegenover haar woont. Er was een explosief in de tuin tussen beide flats beland. Die buurvrouw vroeg aan haar, wat moet ik nu doen, hoe moet ik nu schuilen?

“Er is een parkeergarage onder die flat en daar is die buurvrouw met alle andere bewoners ingedoken. Men vreest daar het ergste, men vreest de verwoesting van de wijk. Voor mijn reisgenote is het een bevestiging dat het goed was dat ze vertrokken is, maar ook een apocalyptisch gevoel: haar spullen staan daar nog en de kans is er dat haar huis er straks niet meer staat, of beschadigd is.

In Charkov wordt hevig gevochten tussen het Russische en Oekraïense leger. Ook deze school werd verwoest. Beeld AFP

“Mensen in Charkov schuilen nu vooral, ze mogen maar een paar uur per dag de straat op. Ze schuilen in kelders of in de gang of het toilet van hun huis, en doen dat in sommige gevallen heel lang; in die parkeergarage waar die buurvrouw schuilt, zitten ze al twaalf uur.”

Gisteren heeft Poetin de paraatheid van de Russische nucleaire eenheden verhoogd. Is er daar bezorgdheid over?

“Toen het bekend werd, zei een van de leden van het gezelschap: ‘Nou, als dat gebeurt dan zijn we er straks allemaal niet meer’. Dan wordt het een oorlog van iedereen.

“Men heeft met veel warmte gekeken naar de beelden van de demonstraties uit Amsterdam, en uit Berlijn en andere steden – dat er zoveel mensen de straat op gaan voor vrede, voor Oekraïne, dat komt hier heel erg aan, dat ervaart men echt als grote steun. Men weet dus dat de wereld sowieso bij dit conflict betrokken is. Maar goed, een nucleaire oorlog is voor Oekraïners net zo onvoorstelbaar als voor ons. Zoals het een week geleden ook onvoorstelbaar was dat er zo’n grote oorlog zou komen.”

De vlaggen markeren de route die correspondent Michiel Driebergen heeft afgelegd vanuit Charkov. Klik op de vlaggen om het corresponderende verslag te lezen.

Lees ook:

Oekraïne heeft zich bevrijd van het Sovjet-juk. Maar dat heeft een prijs

Correspondent Michiel Driebergen doet al sinds de Majdan-revolutie in 2014 verslag van het conflict in Oekraïne. Heeft hij het land zien veranderen? En hoe dan?

In spookstad Kiev schuilen de inwoners: ‘We zijn kwaad dat de wereld niet verder komt dan sancties’

In spookstad Kiev houden burgers zich schuil, onzeker wachtend op wat gaat komen. Maar ze zijn tegelijkertijd strijdbaar.