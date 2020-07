Coronavirus wereldwijd in hogere versnelling

Het coronavirus lijkt weer in een hogere versnelling te staan in veel landen. Uit een onderzoek van persagentschap Reuters blijkt dat afgelopen week in zo’n 37 landen het aantal besmettingen toenam en opzichte van de week ervoor.

In landen als de Verenigde Staten, Brazilië en India raast het virus voort. Maar een toename is er ook in Australië, Japan, Hongkong, Bolivia, Soedan, Ethiopië, Bulgarije, Oezbekistan en Israël, meldt Reuters.

Tekenen van een tweede coronagolf dienen zich in sommige landen aan, zoals België waar het reproductiegetal bijna weer op twee staat. Dat bekent dat elke coronapatiënt er twee besmet. Antwerpen is inmiddels een brandhaard met een stijging van 520 procent aan besmettingen in de afgelopen week. De Vlaamse viroloog, Marc van Ranst riep op geen bezoek meer te brengen aan de stad. De politie sloot er negen café’s die zich niet aan de strengere coronaregels hielden.

Aan de Belgische kust hebben burgemeesters van vier gemeenten, waaronder Oostende, iedereen de verplichting opgelegd om mondkapjes te dragen in de openbare ruimten, behalve het strand.

Britten uit Spanje moeten in quarantaine

Groot-Brittannië verbijsterde Britten op vakantie in Spanje. Per onmiddellijk moet iedereen die terugkeert twee weken in quarantaine. Londen beschouwt Spanje, met verschillende nieuwe regionale uitbraken, niet meer als veilig. Madrid benadrukte dat het om lokale en geïsoleerde besmettingen gaat, die onder controle zijn. Spanje is veilig, was de boodschap die erbij het Verenigd Koninkrijk niet meer in gaat.

In Duitsland was er weer een zeer lokale uitbraak onder seizoenarbeiders van een landbouwbedrijf. Van de 500 werknemers zijn er 174 besmet. Iedereen die bij de oogst in het Beierse Mamming betrokken is, is in afzondering geplaatst.

Ook een lokale uitbraak van corona deed zich voor in het Oostenrijkse toeristenoord Sankt Wolfgang, daar zijn 44 coronabesmettingen vastgesteld. Slachtoffers zijn tot nu toe hoofdzakelijk werknemers, vooral stagiairs. Bij één vakantieganger is het virus vastgesteld. Het land scherpte vrijdag de maatregelen aan. Op veel meer plekken moeten nu ook mondkapjes gedragen worden.

In Noord-Korea was de paniek groot toen in de plaats Kaesong het eerste coronageval werd geconstateerd. De hele stad is volledig geblokkeerd. Het land schakelt over naar het ‘maximale noodsysteem’ tegen het coronavirus, zo meldden staatsmedia.

