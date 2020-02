Coronavirus verspreidt zich over Europa, besmette Duitser was vorige week in Nederland

De Duitser die met het nieuwe coronavirus is besmet, verbleef een week geleden in de provincie Limburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dinsdagavond dat bij de man het virus is vastgesteld. Het is niet bekend of het gaat om de man in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, uit Selfkant nabij de grens met Sittard, over wie eerder werd bericht. De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest. Het RIVM meldt verder dat een bericht dat op Twitter de ronde doet, over een besmettingsgeval in Noord-Brabant, niet klopt.

Sinds het virus de afgelopen dagen in Noord-Italië om zich heen greep, lijken ook andere Europese landen een voor een als dominosteentjes om te vallen. Alleen al dinsdag stak het virus vanuit Italië de grens over naar Oostenrijk, Zwitserland en Kroatië.

Zo werden in de Oostenrijkse regio Tirol twee mannen van 24 jaar, afkomstig uit Innsbruck, in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hen besmetting met het virus was geconstateerd. Niet veel later plaatsten de lokale autoriteiten een groot hotel in het centrum van Innsbruck in quarantaine. Ook in Kroatië is een jongeman opgenomen in een ziekenhuis in Zagreb. Hij liep het virus vermoedelijk op in Milaan waar hij half februari een aantal dagen doorbracht. In Zwitserland betreft het eveneens een man die kortgeleden in Milaan verbleef. Later op de avond dook het virus ook op in de Duitse deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, zo'n 20 kilometer van Nederlandse grens en in Baden-Württemberg, die grenst aan Zwitserland en Frankrijk. Een 25-jarige man die eveneens onlangs in Milaan was, is daar besmet.

Spanje

Aan de andere kant van het Middellandse Zeegebied werd dinsdag op het vasteland van Spanje ook voor het eerst een besmetting met het nieuwe coronavirus gemeld. Daar betreft het een vrouw van in de dertig uit Barcelona.

Eerder stak het virus in Spanje de kop op in Mallorca en op de Canarische eilanden. Op Tenerife bleek een Italiaanse toerist afkomstig uit Lombardije besmet en op het eiland Gomera werd het virus bij een Duitse toerist geconstateerd. Ondertussen verspreidt het coronavirus zich ook in de Italiaanse laars zelf als een ­lopend vuurtje. De regio’s Ligurië, Toscane en Sicilië maakten melding van mensen die besmet zijn. Het totaal aantal besmettingen in Italië staat inmiddels op 322, elf mensen bezweken aan de gevolgen, voornamelijk ouderen.

Spoedoverleg

Om de crisissituatie het hoofd te bieden kwamen de ministers van volksgezondheid uit Italië, Zwitserland, Slovenië, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Kroatië bijeen voor spoedoverleg over de uitbraak.

Ook EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) schoof aan bij de bijeenkomst van de ministers uit de zeven landen. Na de ontmoeting werden geen verklaringen gegeven.

Besmettingen en sterfgevallen Inmiddels zijn voor zover bekend meer dan 80.000 mensen besmet met het nieuwe coronavirus, meer dan 77.000 daarvan in China. Ruim 90 procent van de besmette mensen geneest. Met bijna 1000 besmettingen staat Zuid-Korea op de tweede plek, in Italië zijn ruim 200 mensen besmet. 2700 mensen zijn inmiddels gestorven aan Covid-19, de ziekte die door het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt, waarvan ruim 2500 in China. In Italië zijn nu 11 mensen gestorven aan de ziekte.

Nederlanders in quarantaine op Tenerife

De gasten van een viersterrenhotel op het Canarische eiland Tenerife zijn afgesloten van de buitenwereld sinds een Italiaanse arts die daar verbleef positief testte op het coronavirus. In Hotel H10 Costa Adeje Palace verblijven zo’n duizend mensen, onder wie zeker dertien Nederlanders en meer dan honderd Belgen.

Volgens reisorganisatie TUI moeten de gasten op hun kamer blijven. “Ze worden verzorgd door het hotel”, aldus een woordvoerder. De reisorganisatie heeft tweehonderd klanten uit verschillende landen in het hotel ondergebracht, onder wie zes Nederlanders.

Hoe strikt de gasten zich aan de regels moeten houden was dinsdag onduidelijk. Een Britse hotelgast zei tegenover persbureau Reuters dat weliswaar niemand het hotel uit mag, maar dat de gasten zich vrij kunnen bewegen. “In eerste instantie moesten we allemaal terug naar onze kamers na het ontbijt. Maar dat deden we niet, iedereen staat gewoon te praten bij de receptie”, aldus Christopher Betts. “We wachten allemaal op extra informatie en instructies van de instanties.” De autoriteiten willen alle gasten en het personeel testen op het virus. Ze mogen het hotel in ieder geval niet verlaten totdat de uitslagen daarvan bekend zijn.

Van paniek geen sprake

De Belgische hotelgast Carine Van Poucke zei tegen de Belgische VRT dat er van paniek geen sprake is. “De meeste mensen zijn hier aan het zwembad een beetje aan het zonnen of een boek aan het lezen”, aldus Poucke. Het luxehotel beschikt over verschillende zwembaden en restaurants en ligt op 50 meter van het strand.

De 69-jarige Italiaanse arts die maandagmiddag positief testte op het coronavirus is afkomstig uit de Noord-Italiaanse regio Lombardije waar sprake is van een uitbraak. Hij verbleef vanwege een vakantie in het hotel. Inmiddels is de man in een ziekenhuis op het Spaanse vakantie-eiland in quarantaine geplaatst. Hij is de derde persoon in Spanje die besmet is geraakt. Eerder werd een Duitse toerist ziek op La Gomera, een ander Canarisch eiland, en een Britse man op Mallorca.

Het ministerie van buitenlandse zaken zoekt nog uit hoeveel Nederlanders er precies in het hotel zijn. De dertien die nu bekend zijn, boekten allemaal hun reis via een reisorganisatie. Zes deden dat via D-reizen, vijf via Sunweb en twee via Corendon. De boekingen van D-reizen zijn ondergebracht bij TUI. Het RIVM raadt de Nederlanders aan de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

Amerikaanse soldaat

Ondertussen heeft een 23-jarige Amerikaanse soldaat die gelegerd is in Zuid-Korea heeft het coronavirus opgelopen. De militair is gelegerd in Camp Carroll, op 20 kilometer van Daegu, laten de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea weten. De man is in quarantaine geplaatst in zijn huis buiten de basis. Hij woont momenteel in isolatie buiten de basis.

Volgens de Amerikaanse legerleiding is het de eerste besmetting van een Amerikaanse militair.

