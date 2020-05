Coronavirus tikt Trump en Pence op de schouder – maar een masker dragen gaat ze te ver

Daarmee is het Witte Huis nog geen hotspot, maar met twee besmettingen op zo’n vierhonderd mensen is het ook echt geen veilige werkomgeving meer. De besmette woordvoerster van Pence, Katie Miller, heeft ook regelmatig contact met Trump. En ze is getrouwd met Stephen Miller, een belangrijke adviseur van de president. Die kreeg natuurlijk ook meteen een test en die viel negatief uit. En Trump en Pence bleken niet besmet. Maar voor de zekerheid worden zij en het personeel van president en vice-president nu dagelijks getest in plaats van eens in de week.

Dat intensieve testen kan niet uitsluiten dat de twee belangrijkste mensen in het land binnenkort besmet raken, zei Nellie Brown, deskundige in bedrijfsgezondheidszorg van de Cornell Universiteit, tegen de New York Times. “Met een test krijg je een momentopname. Je weet wat er op dat moment aan de hand is, maar je weet niet wat er maar heel even later misschien gebeurt.”

Mocht het virus toch al verder zijn doorgedrongen in het Witte Huis en de president bereiken, dan kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Met zijn 73 jaar en zijn overgewicht loopt Trump dan grote kans dat de ziekte Covid-19 niet tot lichte symptomen beperkt blijft. Voor Pence geldt dat minder, die is met zijn 60 jaar in vergelijking jong.

Trump: geen masker

De stafchef van de president, Mark Meadows, zegt zich daar niet veel zorgen over te maken. Volgens hem is het Witte Huis, zeker gezien de extra maatregelen, ‘de veiligste plek waar je naartoe zou kunnen komen.’ Zijn woordvoerster Kayleigh McEnany verzekerde dat goed geluisterd wordt naar de medische adviseurs van de stuurgroep coronabestrijding, immunologen Deborah Birx en Anthony Fauci: “We maken het gebouw schoon. We nemen sociale afstand in acht. We doen alles wat dr. Birx en dr. Fauci hebben gevraagd.”

Maar er zijn minstens twee mensen die op die regels hun eigen uitzonderingen hebben gemaakt. Donald Trump houdt vaak helemaal geen afstand tussen hem en zijn gesprekspartners. En hij draagt nooit een masker.

Naar eigen zeggen kan dat omdat hij steeds getest wordt en dus zeker weet dat hij geen corona kan verspreiden. Maar hij heeft ook laten doorschemeren dat hij het gewoon geen gezicht vindt voor een president. Hij deed het zelfs niet toen hij onlangs op bezoek was in een fabriek die was overgeschakeld op het maken van maskers. En toen hij vrijdag een krans legde bij het monument voor de in de Tweede Wereldoorlog gevallen militairen, droeg hij geen masker, ook al was hij in het gezelschap van een aantal hoogbejaarde veteranen.

Ook Mike Pence ziet er regelmatig vanaf, onlangs zelfs bij een bezoek aan een ziekenhuis. Toen hij daarop kritiek kreeg, verdedigde hij zich eerst door te zeggen dat hij niet wist dat het ziekenhuis dat wilde. Maar later gaf hij toe dat hij het beter wel had kunnen doen.

Terwijl Trump en Pence in hun persoonlijke doen en laten meer risico nemen dan ze van de gemiddelde Amerikaan vragen, is de bescherming die ze verder krijgen juist beter dan wat gewone Amerikanen ter beschikking staat. In veel staten wordt nog steeds minder getest op besmetting dan de overheid aanraadt, omdat er niet genoeg testkists of faciliteiten zijn.

Trump ontkent dat overigens aan de lopende band. En hij vindt bovendien dat je ook te veel informatie kunt hebben over de verspreiding van het coronavirus. “De media zeggen dat ons land de meeste gevallen heeft, maar we doen ook verreweg de meeste tests. Als we heel weinig zouden testen, zouden we niet de meeste gevallen hebben. Dus in zekere zin slaan we door al dat testen een slecht figuur.”