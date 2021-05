Coronagolf in India overspoelt buurlanden

In het Westen wordt het coronavirus met vaccins steeds verder in het nauw gedreven, maar in Zuid-Azië lijkt de grootste crisis nu pas te beginnen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde woensdag dat maar liefst 46 procent van alle coronagevallen wereldwijd nu afkomstig zijn uit India.

Relatief gezien zijn de coronacijfers in Zuid-Azië niet veel ernstiger dan in Europa. Toch baren de gebrekkige vaccinatiecampagne en de stand van de gezondheidszorg medici grote zorgen. De regio kampt met beddentekorten en belangrijker: een groot gebrek aan zuurstofflessen. In India sterven dagelijks honderden mensen thuis, op straat of in ambulances omdat ze geen bed kunnen vinden, en als ze in een ziekenhuisbed belanden, dan is het de vraag of er nog voldoende zuurstof op voorraad is.

Covid-19 op de Mount Everest

Corona grijpt zo snel om zich heen in Zuid-Azië, dat het virus nu ook het hoogste punt van de aarde heeft bereikt. Volgens de Himalayaanse Reddingsvereniging, die doorgaans medische zorg biedt aan bergbeklimmers bij hoogteziekte of bij acute ongevallen, is er een corona-uitbraak gaande onder bergbeklimmers.

Ziekenhuismedewerkers in de Nepalese hoofdstad Kathmandu meldden aan de BBC dat er intussen tientallen coronagevallen zijn vastgesteld onder de bergbeklimmers, die vlak daarvoor op de Mount Everest waren geweest. De Nepalese regering ontkende aanvankelijk steevast dat er besmettingen waren in het berggebied, mogelijk om het toerisme niet te schaden.

Onheilspellende voorproef

De uitbraak onder zo’n kleine groep toont aan hoezeer het virus zich verspreid heeft. Het aantal positieve testen in Nepal is in een maand tijd meer dan vervijftigvoudigd. Woensdag werd met 7500 gevallen het hoogste aantal besmettingen sinds het begin van de pandemie vastgesteld. Het percentage positieve testen is gestegen tot 44 procent, stelde het Rode Kruis woensdag vast. En dat terwijl de vaccinatiecampagne in het land nauwelijks op gang komt.

Het Nepalese Rode Kruis waarschuwt dat de situatie in korte tijd kan omslaan in een ramp. “Wat er nu in India gebeurt, is een onheilspellend voorproefje van wat Nepal te wachten staat, als we er niet in slagen de laatste coronagolf te bedwingen”, aldus voorzitter Prasad Timsina. Net als India heeft Nepal nauwelijks zuurstofvoorraden.

Geen vaccins meer van India naar Nepal

Experts hebben het sterke vermoeden dat de uitbraak te maken heeft met die in buurland India. Toen daar vorige maand het coronavirus de kop opstak, keerden veel Nepalese arbeidsmigranten huiswaarts en namen mogelijk het virus mee. Ook vermoeden epidemiologen dat de Indiase coronavariant een rol speelt, omdat net als in India veel jongeren ernstig ziek worden. Maar de druk op de zorg is zo hoog dat er nauwelijks tijd is voor nader onderzoek naar de varianten.

Nepal dreigt nu ook slachtoffer te worden in de wereldwijde vaccinatiestrijd, want buurland India, dat aanvankelijk Nepal voorzag van zo’n 100.000 doses vaccins per week, heeft de leveranties stopgezet. India heeft ze nodig voor de eigen bevolking. Nepal is nu afhankelijk geworden van Chinese vaccins, maar die levering komt traag op gang.

Lockdown in Bangladesh

Ook in omliggende landen grijpt het virus snel om zich heen, wat doet vermoeden dat de Indiase variant inderdaad de oorzaak is van de nieuwe besmettingsgolf. De coronagrafieken in bijna heel Zuid-Azië tonen de inmiddels bekende, maar nog altijd angstaanjagende steile curve omhoog.

In Bangladesh proberen de autoriteiten met een stevige lockdown het virus weer onder controle te krijgen. Zo mag er niet meer gereisd worden tussen bepaalde gebieden en worden de regels streng gehandhaafd bij winkels. De regering heeft de versoepelingen, die aanvankelijk gepland stonden voor 5 mei, met elf dagen uitgesteld. Ook heeft de regering het Chinese vaccin Sinopharm versneld goedgekeurd voor gebruik.

Roep om landelijke lockdown India Met bijna 350.000 dagelijkse besmettingen wordt de roep in India voor stevig overheidsingrijpen luider. Het Indiase OMT adviseert de regering een nationale lockdown van twee weken af te kondigen. Ook de grootste oppositiepartij, de Congrespartij, wil dat de regering snel ingrijpt. De prominente Congrespartij-politicus Rahul Gandhi haalde daarbij dinsdag hard uit naar premier Narendra Modi en het beleid van zijn hindu-nationalistische partij BJP. Op Twitter schreef hij: “Ze hebben toegestaan, of beter gezegd, ze hebben het virus actief geholpen om dit niveau (van besmetting, red.) te bereiken, waardoor er geen andere keuze is dan het te stoppen. Er is een misdaad gepleegd tegen India.” Premier Modi wil daar vooralsnog niet aan beginnen en laat impopulaire maatregelen liever over aan de deelstaten.

Lees ook:

Viroloog Marion Koopmans: ‘De heftige corona-uitbraak in India is verontrustend’

Hoogleraar virologie Marion Koopmans beantwoordt de dringendste vragen over de Indiase virusmutant. Bedreigt de situatie in India ons land?