Coronadoden heeft Peking officieel niet, toch draaien de crematoria overuren

De Chinese regering is erover uit: het land betreedt de laatste fase van de pandemie. Volgens de Chinese epidemioloog Zhong Ming zal het aantal virusbesmettingen binnen een maand zijn piek bereiken, waarna het einde van de crisis niet ver weg meer zou zijn.

De officiële besmettingscijfers ondersteunen die stelling: die daalden sinds het begin van de maand van 62.000 officieel geregistreerde besmettingen, naar zo’n 7000 op de 13 december. Volgens China zou er geen enkele coronadode in hoofdstad Peking zijn geweest, sinds het de coronamaatregelen losliet op 8 december.

Maar dat zijn cijfers. De realiteit toont een ander verhaal: dat van een snel verspreidend virus, dat de statistieken weet te ontglippen sinds China zijn strenge testbeleid liet varen en asymptomatische besmettingen niet langer meetelt.

Ook de stelling dat Peking geen recente coronadoden kent, lijkt lastig te geloven. De crematoria in Peking tonen immers anders: die draaien overuren en kunnen de druk nauwelijks meer aan. Begrafenisondernemers vertellen buitenlandse journalisten dat er een tekort is aan koelruimten, lijkwagens en personeel – deels doordat het personeel zelf corona heeft. Een deel van de nabestaanden moet hun familieleden direct cremeren door het gebrek aan koelruimtes, en kan daardoor belangrijke rituelen niet uitvoeren.

Overvolle crematoria

De zorgwekkende situatie in Peking lijkt een voorbode voor de rest van het land: als de vaccinatiegraad onder Chinezen niet toeneemt, zouden deze winter in totaal een miljoen Chinezen kunnen overlijden aan corona, bleek eerder uit een rapport van Wigram Capital Advisors, een adviesgroep die zich richt op Azië.

Uit een kaart van de Chinese statisticus Chen Qin blijkt dat Peking mogelijke al over de piek van coronabesmettingen heen is, wat hij onder andere baseert op het aantal mensen dat ‘koorts’ of ‘Ibuprofen’ googelt. Maar in regio’s buiten de grote steden moet die piek nog komen, zoals op 1 januari 2023 in de Hunan-provincie, en 27 januari in de provincie Jiangxi.

Predicted dates when the first wave of #Omicron infections may peak in China, based on #Baidu search index, by province. A product made by a friend Dr. CHEN Qin. pic.twitter.com/TMsFdUvLnc — Xi Chen | 陈希 (@xcyale) 13 december 2022

Alleen een grootschalige vaccinatiecampagne kan dat tij nog keren, dus verspreidt China sinds deze week tweede boosters voor hoogrisicogroepen en zestigplussers. Volgens officiële cijfers zou China dinsdag 1,43 miljoen vaccins hebben gezet, een groot verschil met de 100.000 tot 200.000 dosis in november.

Drie Hongkongse onderzoekers denken dat China in het beste scenario het aantal sterfgevallen kan verlagen tot tussen de 627.000 en 742.000 doden. Maar dan moet wel 85 procent van de bevolking een vierde prik krijgen; in de praktijk had eind november minder dan 60 procent van de Chinezen een derde prik in hun arm.

Reisgolf met Chinees Nieuwjaar

De grootste mogelijke superspreader moet bovendien nog komen: het Chinees Nieuwjaar op 22 januari. In de weken voor dat feest vertrekken veel stedelijke Chinezen terug naar hun geboortedorp – het is de grootste jaarlijks terugkerende migratiegolf ter wereld. Mogelijk nemen zij ook het virus mee op reis.

Zorgwekkend, want op het platteland is de gezondheidszorg lang niet zo uitgebreid als in de steden. Volgens Xi Chen, een Chinese hoogleraar gezondheid aan de Amerikaanse Yale-universiteit, is in sommige Chinese landelijke gebieden geen enkel intensivecarebed te vinden. Waar patiënten met hevige coronaklachten in die gebieden straks naartoe moeten, is de vraag.

