Coronacrisis lijkt EU-leiders eerder te verlammen dan tot actie aan te zetten

Geen beter pepmiddel voor een besluiteloze politicus dan een stevige crisis, zo leert de geschiedenis. Noodweer dwingt immers tot daadkracht: ‘never waste a good crisis’, ‘onder druk wordt alles vloeibaar’, het Brusselse spreekwoordenboek is ervan doordrenkt. Donderdag dreigen de Europese regeringsleiders dit bekende patroon te doorbreken, tijdens hun vierde videotop in zes weken tijd.

De coronacrisis maakt Europese beslissingen die pre-corona al moeilijk genoeg waren nóg ingewikkelder. Het is alsof 27 schaakgrootmeesters zich verdringen rond een razend ingewikkelde stelling op een schaakbord, tot er opeens iemand wat damstenen bijlegt, met de opmerking: op die velden gelden vanaf nu de dam-spelregels.

Het ontbreken van een harde deadline voor nieuwe financiële noodmaatregelen is een extra complicerende factor, want niemand weet in welke fase van de economische crisis we precies zitten en hoe diep die zal zijn. ‘Zo snel mogelijk’, zo vat een hooggeplaatste EU-functionaris die deadline samen, daarmee het probleem illustrerend. “Daarom vergaderen de regeringsleiders ook zo vaak. We kunnen in dit mondiale spel geen risico lopen, met alle grote jongens in de wereld als toeschouwers.”

Donderdagmiddag scharen de 27 regeringsleiders zich weer achter hun beeldschermen, om onder voorzitterschap van Charles Michel van gedachten te wisselen over de toegevoegde – vooral financiële – waarde van hun samenwerkingsverband.

1,3 biljoen is niet genoeg

In die voorbije periode zijn grote woorden gevallen over het bestaansrecht van de EU en vlogen harde verwijten over onderlinge solidariteit door de internetverbindingen. Het leek soms een snoeiharde wedstrijd Nederland-Italië, al is dat een karikatuur. EU-diplomaten hameren keer op keer op de vele registers die er op Europees niveau al zijn opengetrokken en de heilige (begrotings)huisjes die in korte tijd omver zijn geschopt.

In ruim anderhalve maand is een slordige 1,3 biljoen euro aan EU-geld geoormerkt als reddingsboei voor de wegzinkende economieën, maar dat is lang niet genoeg, roepen velen. Minstens het dubbele zou de komende jaren nodig zijn.

Eén kwestie zal de top van donderdag domineren: een Frans voorstel voor een herstelfonds van onbekende omvang en oorsprong. Dat onderdeel was in het eurogroep-akkoord van 9 april – al zwaarbevochten genoeg – een vraagteken gebleven.

Eén pakket

De discussie hierover is de afgelopen weken samengevloeid met het in februari vastgelopen overleg over de EU-meerjarenbegroting (2021-2027). Die begroting is het aloude schaakbord, waaraan nu dus de damstenen van het corona-herstelfonds zijn toegevoegd.

“Die twee gaan samen”, aldus een EU-diplomaat. “Daar zal één pakket uit moeten komen, al hopen we natuurlijk dat hiermee geen beslissingen worden uitgesteld.” Gezien de grote meningsverschillen van twee maanden geleden over de meerjarenbegroting durven slechts enkele optimisten hun geld te zetten op een snel akkoord (voor de zomer) over zo’n totaalpakket.

Spanje gaf deze week een eigen draai aan dat herstelfonds. Het voorstel van Madrid komt neer op een extra pot van 1 à 1,5 biljoen euro, te financieren met ‘eeuwigdurende EU-schuld’, uit te keren in de vorm van giften (vooral géén leningen) aan lidstaten.

Hoewel dit voorstel serieus wordt bekeken vanwege vernieuwende elementen die de lusten en lasten eerlijker lijken te verdelen dan in andere plannen, ‘zal het bepaalde parlementen niet passeren’, klinkt het in Brussel. Onder meer in Nederland zal zo’n eeuwige schuld, ondergebracht bij de Europese Commissie, het nooit halen.

Geen gezamenlijke slotconclusies

Dat geldt ook voor de in de discussie steeds terugkerende ‘eurobonds’, overheidsleningen waarvoor de hele eurozone garant zou moeten staan. ‘Dood en begraven’, zo noemt een Brusselse diplomaat dit idee, dat nog steeds dezelfde tegenstanders kent: Duitsland, Nederland, Finland en Oostenrijk. “Sommige landen leggen die eurobonds steeds weer op tafel, vooral in de pers. Maar in de zaal hier hebben ze geen enkele tractie.”

De Italiaanse premier Giuseppe Conte dreigde afgelopen week dat hij de slotconclusies van de Europese top zou blokkeren als die eurobonds niet zouden worden genoemd als optie. Die angel heeft voorzitter Michel bij voorbaat al ijskoud uit het debat gehaald: er komen namelijk geen gezamenlijke slotconclusies.

Dat wordt door sommige waarnemers gezien als een teken van zwakte van Michel, die zich er kennelijk nu al bij neerlegt dat een akkoord onmogelijk is. Anderen, waaronder uiteraard kringen rond Michel zelf, zeggen dat dit besluit een open, inhoudelijke discussie vergemakkelijkt. Anders zitten die 27 regeringsleiders tot diep in de nacht te ruziën over punten en komma’s, zoals de eurogroep-ministers dat eerder deze maand deden.

Zekere uitkomst van de top is dat de regeringsleiders de Europese Commissie zullen vragen om snel (binnen twee weken, waarschijnlijk) een gedegen voorstel te doen over dat herstelfonds. Daarmee wordt de bal weer een stukje naar voren getrapt.

