Corona-uitbraak na week van intimiteit en genot op Zweeds trantrafestival

De Zweedse provincie Värmland reageert ontsteld, maar echt verbazingwekkend is het niet. Na een grootschalig tantrafestival, waar vijfhonderd internationale deelnemers een kleine week ‘intimiteit en genot’ praktiseerden, vindt de regionale covid-curve haar weg rap omhoog. Het aantal besmettingen stijgt zodanig snel dat Noorwegen de Zweedse regio op de pandemiekaart terstond weer rood heeft gekleurd — tot chagrijn van de lokale bevolking.

Ängsbacka is in tantrische kringen een wereldberoemd festivalcentrum met een cursusaanbod dat zich richt op ‘persoonlijke en spirituele groei’. Hier moet je wezen als je je aangetrokken voelt tot een weekend-workshop ‘Dance into Your Lust’ of je je in je vrije tijd graag verdiept in ‘sjamanistische en seksuele wijsheid’. De beruchte week stond volgens de website in het teken van ‘workshops, muziek, dans, bewuste seksualiteit en ontmoetingen vanuit het hart’.

In het dunbevolkte en dichtbeboste Värmland zal er sinds de begindagen van Ängsbacka met enige argwaan en scheve blikken naar het zootje hippies zijn gekeken. Vooral ’s zomers trekt het karavanen van – in de ogen van velen – promiscue alternatievelingen, die er wekenlang op zoek gaan naar hun verborgen verlangens en hun innerlijke kind.

Negatieve testuitslag niet vereist

Dat is nog tot daaraan toe als ze er niemand anders mee lastigvallen, maar de organisatoren – waarschijnlijk opgelucht dat ze hun werkzaamheden eindelijk weer konden herpakken – vroegen cursisten enkel thuis te blijven als ze ‘griepachtige verschijnselen’ vertoonden. Daar bleef het verder bij. Aan de tantrapoort werd bezoekers gevraagd om vaccinatiebewijs noch negatieve testuitslag. ‘Bewuste seksualiteit’ en ‘ontmoetingen vanuit het hart’ bleken vervolgens moeilijk verenigbaar met de voorgeschreven anderhalve meter afstand.

Eind juli meldde de eerste coronapositieve zich op het festivalterrein. Ook na zo’n twintig bevestigde covid-gevallen ontving het centrum nog altijd nieuwe gasten. De zieken, zo was het argument, bevonden zich immers in isolatie. Inmiddels is van ruim honderd deelnemers bekend dat ze tijdens de tantracursus besmet zijn geraakt. De angst – en verwachting – is dat het virus zich ook naar de buren heeft verspreid.

Routines niet zo strikt gevolgd als vorig jaar

De festivalleiding verklaarde de camping de rest van de zomer te sluiten en alle geplande activiteiten af te gelasten. Ängsbacka schrijft ‘een grote verantwoordelijkheid bij het individu te hebben gelegd’ en de verdenking te hebben dat ‘deelnemers de routines rond covid niet zo strikt hebben gevolgd als vorig jaar’.

De organisatoren valt vanzelfsprekend hevige kritiek ten deel. Ze hebben geen adequate maatregelen genomen voor infectiebeheersing, klinkt het verwijt. Een aantal festivalbezoekers neemt het de leiding tevens kwalijk dat ze niet tijdig zijn ingelicht over de bevestigde covid-gevallen en beschuldigen Ängsbacka ervan hun cursus-inkomsten belangrijker te vinden dan het welzijn van de aanwezigen.

