Corona-uitbraak duwt de Duitse regio Gütersloh opnieuw in een lockdown

Voor het eerst sinds de versoepeling van de coronamaatregelen moet een deel van Duitsland opnieuw in lockdown. Het gaat om de regio Gütersloh in Noord-Rijnland-Westfalen, waar bij vleesfirma Tönnies een grote corona-uitbraak is.

Hoe groot de uitbraak exact is, staat nog niet vast. Nog altijd worden werknemers van de slachterij getest. De autoriteiten hadden grote moeite de werknemers te lokaliseren, omdat Tönnies in eerste instantie weigerde hun adressen te geven. Het aantal geïnfecteerde fabriekswerknemers is nu al boven de 1500. Gezinsleden van werknemers zijn nog niet getest.

Voor zevenduizend werknemers van Tönnies gelden vergaande quarantaine-maatregelen. Zij mogen de huizen, waarin ze vaak dicht opeengepakt wonen, niet verlaten. Het bedrijf heeft beloofd hen de komende tijd van levensmiddelen en verzorging te voorzien, maar de hulp komt traag op gang.

Een regionale lockdown is onderdeel van het nieuwe normaal

De Duitse R-waarde, die de besmettingsgraad aangeeft, staat op 2,76. Dat betekent dat ieder besmet persoon het virus aan bijna drie anderen doorgeeft. Toch is het Robert Koch-Institut, het Duitse equivalent van het RIVM, niet bezorgd.

Volgens Lothar Wieler, de chef van het instituut, is deze nieuwe regionale lockdown de komende maanden nog onderdeel van het nieuwe Duitse normaal. “Er zullen hier en daar steeds weer regionale uitbraken zijn, maar de mensen zijn nu vertrouwd met de algemene corona-maatregelen – afstand houden, handen wassen – en met specifieke lockdown-maatregelen.”

Hoewel Bondskanselier Angela Merkel eerder waarschuwde dat een stijging van de R-waarde boven de 1 funest zou zijn, zegt Wieler nu dat die waarde nog geen pandemie voorspelt. “Ze hangt sterk samen met een paar religieuze bijeenkomsten en de uitbraken in de vleesfabrieken”, zei hij. Hij verwacht dat de uitbraken met de nu genomen regionale maatregelen waarschijnlijk goed in de hand te houden zijn.

Eerder wisten de Duitse autoriteiten een uitbraak in Coesfeld, waar ook een vleesfabriek de besmettingshaard was, te beteugelen. De inwoners in die regio’s bleven een paar weken langer in lockdown dan de rest van Duitsland. In het Beierse Rosenheim was er een uitbraak in een asielzoekerscentrum; die is de kop ingedrukt.

Zomervakantie begint over vijf dagen

Toch is de uitbraak in Noord-Rijnland-Westfalen een risico. De 370.000 mensen die er wonen, staan op het punt aan hun zomervakantie te beginnen die over vijf dagen ingaat. Bij de regiogrens staat geen politie om hen binnen te houden. Dinsdag bepaalde de Duitse deelstaat Beieren daarom dat mensen uit Gütersloh daar geen vakantie mogen vieren.

Extra wrang is het dat de jongste lockdown juist in Noord-Rijnland-Westfalen werd afgekondigd. De minister-president van die deelstaat, Armin Laschet, was tijdens de coronacrisis juist groot voorvechter van versoepeling van de maatregelen. De economische belangen in de regio zijn groot.

In het gebied dat nu is afgesloten, staan behalve vleesfabriek Tönnies ook de hoofdkantoren van wasmachinefabrikant Miele en mediagigant Bertelsmann. Het ligt niet ver van het Ruhrgebied. “Er is een enorm risico op een pandemie”, zei Laschet. De werknemers in kwestie zijn bijna allemaal afkomstig uit Bulgarije, Roemenië en Polen en kunnen het virus al daarheen hebben meegenomen.

Voor Nederlanders die een vakantie in Duitsland hebben geboekt, blijft het zaak om de lokale situatie goed in de gaten te houden.

