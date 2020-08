Corona of niet, Nederlandse jongeren vieren feest in Cherso. ‘We hebben een uitlaatklep nodig’

Natuurlijk baalt Pien Schreuders (22) uit Schijndel. Waar het dorp Chersonissos op Kreta even een feestwalhalla leek in tijden van corona, bijna als vanouds, heeft de Griekse politie dit weekend ingegrepen. “De eerste dag konden we gewoon uit. De tweede werd het al lastiger, lieten ze minder mensen binnen. En nu zijn alle clubs dicht”, zegt Schreuders zaterdagnacht op de barstrip aan de kade van het vakantieoord dat vooral populair is bij Nederlandse tieners en twintigers. “Het is nog superleuk hoor. Je mag nog op terrasjes zitten, zo heb ik gisteren nog nieuwe mensen ontmoet. Maar zodra dat ook niet meer kan, ga ik naar huis.”

De politie op Kreta bevestigt dat ze tussen donderdag en zaterdag vier nachtclubs in Chersonissos heeft gesloten, in verband met het overtreden van de coronaregels. Er waren te veel mensen, en bovendien zaten ze niet aan tafels maar stonden ze, iets wat sinds afgelopen week niet meer is toegestaan in Griekenland. Ook daar loopt het aantal coronabesmettingen weer op. Of het de vier clubs zijn die bij Nederlandse jongeren zo populair zijn dat ze er speciaal voor naar ‘Cherso’ komen, zegt de politie niet. De uitgaansgelegenheden reageerden zondag niet op een verzoek om een toelichting. Feit is dat ze zaterdagavond allemaal gesloten waren.

“Ik begrijp het wel”, zegt Schreuders. “Ik probeer afstand te houden. Ik werk in de zorg met dementerenden en moet gewoon weer aan het werk als ik terug ben. Dus we gaan expres vroeg op pad, als iedereen nog aan tafels zit. Vanaf een uur of twee, drie mag je gaan staan.” Vermoedelijk ook omdat de politie na die tijd minder streng controleert. Tot dit weekend dan.

Op de strip is de voertaal Nederlands

Schreuders is al voor de derde keer in Chersonissos, en dit jaar is het anders. Minder druk vooral. Net als heel Kreta en de rest van Griekenland merkt de stad dat vakantiegangers niet zo makkelijk het vliegtuig pakken, uit angst voor corona. Veel hotels staan leeg of hebben maar een paar kamers verhuurd. Maar Nederlandse jongeren op zoek naar een vakantie vol zon, zee, drank en uitgaan blijven komen. En de plaatselijke horeca doet er alles aan om ze te bedienen, want andere inkomsten zijn er in dit stukje Kreta nauwelijks. Heel Griekenland is code geel, dus ook voor Chersonissos gelden geen formele belemmeringen. Ook al zijn de feestvierders met minder, op de strip is Nederlands nog steeds de voertaal.

Maar kan dat eigenlijk wel, een feestvakantie in tijden van corona? Tweeling Tijmen en Ole Laeven (20) uit Culemborg vindt van wel. Mits je na thuiskomst in Nederland maar een tijdje wat minder mensen ziet en je goed aan de afstandsregels houdt. Het is woensdag, de clubs zijn nog open en ze zijn met twee vrienden net aangekomen in buurdorp Malia. Ze zitten ’s avonds aan een cocktail op het terras van bar Drunk Havana. Bij aankomst hebben ze hun handen gedesinfecteerd met de gel die op alle tafels staat, nadat de ober met een doekje is langs geweest – met een mondkapje op. “Wij gaan niet alleen maar feesten”, zegt Tijmen. “We willen ook onze rust nemen. Maar als jongeren hebben we toch ook een uitlaatklep nodig. In Nederland lukt dat minder goed.”

In El Paradiso was het weer druk als vanouds. Beeld Thijs Kettenis

Ze hebben al gemerkt dat personeel en klanten in bijvoorbeeld supermarkten en taxi’s mondkapjes op hebben. Maar straks in een club afstand houden, dat wordt lastig. “Dat kan gewoon niet. Maar ja, in Nederland is het ook druk op straat en in cafés. Heel Groningen staat ‘s nachts vol.” Na thuiskomst zijn ze dus van plan enige tijd meer afstand te houden. Anderen gaan daarin verder en zeggen dat ze zich na thuiskomst in Nederland meteen laten testen.

Lapje stof ineens over de neus

Aan de tafel naast hen inhaleren vijf jongens lachgas uit een ballon. De avond vordert, en het rennende en zwetende personeel op de terrassen aan de strip laat langzaam de mondkapjes tot onder de kin zakken. Dan, tegen een uur of één, trekken alle obers het lapje stof ineens tegelijk over hun neus. Alle bars en clubs draaien het volume van hun muziek omlaag. Een duidelijk teken: de politie komt eraan, op een van haar rondes over de strip. Eén ober zonder mondkapje trekt gauw een schuifpui dicht, zodat vanaf de straat niet duidelijk te zien is wat zich binnen in zijn bar afspeelt. Hij pakt een leeg bierflesje van een dienblad, zet het op een tafel neer en schuift aan bij een groepje jongeren. Als gast heb je immers geen maskertje nodig. Zodra de politieauto uit beeld is, gaat het volume van de muziek weer omhoog, en de mondkapjes omlaag.

De clubs staan inmiddels vol. In El Paradiso lijkt het een avond als alle anderen. Er wordt gedronken, heel hard meegezongen, geflirt en gezoend. Anders is er toch ook niks aan, vindt een 19-jarige studente. De deuren zijn dicht en de airco staat aan. Corona? Dat is hier niet, spot de studente. De Griekse politie dacht daar twee dagen later toch anders over.

