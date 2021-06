Corona is nog niet voorbij, toch trekt de eurokaravaan weer van Brussel naar Straatsburg

Maandag is het weer zo ver. Na een jaar lang ‘reisvrij’, moeten de 705 leden van het Europarlement, hun medewerkers en hun voorlichters hun paperassen weer bij elkaar rapen en voor een paar dagen in Straatsburg, 500 kilometer van Brussel, vergaderen.

Voor Frankrijk is die terugkerende verhuizing een halszaak, maar Europese politici vinden al dat ge-heen-en-weer meestal grote flauwekul. Vergaderen gaat prima in Brussel, zo bleek ook tijdens de coronapandemie. Die is trouwens nog lang niet voorbij, schrijven verscheidene Europarlementariërs in een brief, waarin ze vragen pas ná de zomervakantie weer daar bij elkaar te komen. Onder de brief stonden onder meer de namen van de Nederlandse Bas Eickhout, Tineke Strik, Peter van Dalen, Dorien Rookmaker en Anja Hazekamp.

Ze hebben verschillend argumenten. Punt 1: met zoveel mensen tegelijk op pad gaan is gevaarlijk, ook omdat veel jonge parlementariërs en hun medewerkers nog niet zijn gevaccineerd. Punt 2: bij terugkeer moet iedereen in quarantaine, onhandig en gevaarlijk voor familieleden. Daar komt nog bij: in Straatsburg zijn de restaurants alleen buiten open en geldt nog een avondklok vanaf negen uur ‘s avonds.

Het is zo ongewenst om te reizen dat de politici het advies kregen om zoveel mogelijk per auto te gaan, omdat er op de weg geen grenscontroles zijn. Dat maakte het voor de parlementariërs niet aantrekkelijker.

We doen dit werk niet om het verkeerde voorbeeld te geven, grommen de parlementariërs

Er was geen run op het Franse aanbod om degenen die toch komen, te vaccineren. De Fransen wilden vooral jonge medewerkers over de streep trekken. Anders dan in Brussel, komen in Frankrijk ook de twintigers en dertigers al in aanmerking voor een prik. Maar aan het aanbod kleven bezwaren. Het risico om juist op deze belangrijke vergaderdagen een dag te verliezen aan bijwerkingen, durven maar weinigen aan.

En dan is er ook nog het principe: menig Europarlementariër gromde de afgelopen week dat hij of zij het vak niet koos om het verkeerde voorbeeld te geven.

Het is dus de vraag hoeveel mensen er maandag daadwerkelijk in de Franse stad opduiken. De vergaderingen zijn ook online, dus het is een optie om in Brussel te blijven. Dat heeft de voorkeur van de meeste Nederlandse Europarlementsleden, die deels zelfs thuisblijven.

Maandag praat het parlement over de ontslagvergoeding voor KLM-personeel, dinsdag over de vraag of de frauderende Tsjechische premier Babis nog recht heeft op Europees geld en woensdag over de vraag of de patenten van vaccins moeten worden vrijgegeven.

