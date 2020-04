Corona? De rijken der aarde laten zien: gezondheid kun je kopen

Nee, het coronavirus maakt geen onderscheid tussen geslacht, ras, religie, seksuele geaardheid of landsgrenzen. Maar het virus maakt wel onderscheid tussen arm en rijk. Of beter gezegd: het verschil tussen arm en rijk wordt zichtbaarder door het virus. Sinds de coronapandemie over de wereld trekt, doen de rijken der aarde er alles aan om zichzelf en hun naasten zo veel mogelijk te onttrekken aan Covid-19.

Er zijn legio voorbeelden van hoe de mondiale jetset zich wapent tegen het coronavirus. Zo dook in The Moscow Times het verhaal op dat Russische oligarchen beademingsapparatuur hamsteren. In Moskou en omstreken verrijzen complete privéklinieken in de penthouses en de datsja’s van de happy few. Inclusief artsen die op standby staan om te hulp te schieten, mocht het virus een rijke long binnen weten te dringen.

Alles om een opname in een Russisch staatsziekenhuis tussen het gepeupel te voorkomen. De Russische gezondheidszorg heeft immers geen goede reputatie. Ziekenhuizen zijn verouderd en er is een chronisch gebrek aan apparatuur en medische basisvoorzieningen. Uiteraard zijn er ook privéklinieken in Rusland, maar die zijn vaak niet in staat om ingewikkelde medische procedures uit te voeren, waardoor Russische miljardairs liever uitwijken naar het buitenland. Maar laat dat nou net niet mogelijk zijn. Doordat landsgrenzen een voor een sluiten, kunnen ze niet meer naar Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk verkassen, zelfs niet als ze met de roebelbuidel rammelen.

De Russische president Vladimir Poetin maakt, voor zolang het duurt, gebruik van de presidentiële residentie in Novo-Ogaryovo, een ommuurde datsja net buiten Moskou. Voor urgente zaken laat de president zich met de helikopter overvliegen naar het Kremlin. Al is dat ook buiten het coronaseizoen een goed gebruik om het hectische en immer vaststaande verkeer in de hoofdstad te omzeilen.

Een stormloop op privé jets

Niet alleen in Rusland grijpen de welgestelden naar onorthodoxe methoden. Ook vanuit de Verenigde Staten druppelen berichten binnen van mensen die hun kapitaal in de strijd gooien. Zo verklaarde de eigenaar van Southern Jet tegenover het Amerikaanse online platform Slate dat het aantal boekingen van privéjets bij zijn bedrijf sinds de uitbraak van de corona-epidemie vertienvoudigde. Op het vliegveld van Hongkong werd vorige maand zelfs de drukste dag ooit gemeld wat betreft de vliegbewegingen van privéjets. En dat terwijl er toen nog gewoon vluchten aankwamen in de Aziatische stad. Maar waarom een overvolle lijnvlucht nemen als je zelf een kist kan huren en zo een vliegveldterminal kunt ontlopen?

Veel van die privé-vliegtuigen zetten koers naar de serene uithoeken van de planeet. Naar Nieuw-Zeeland (voordat dat land half maart helemaal dicht ging), dat met name onder de miljardairs van techbedrijven in Silicon Valley enorm populair is; velen hebben er een tweede huis, ver weg van de drukke metropolen. Ook elders in de wereld zijn zomerhuisjes enorm populair. In Groot-Brittannië berichtte de Daily Mail dat het Londense geld massaal de stad uittrekt richting het platteland, waar in de meest extreme gevallen boerderijen voor 50.000 pond per nacht worden verhuurd.

De acteur Idris Elba zou zichzelf hebben laten testen op corona, iets dat niet voor iedereen weggelegd is. Beeld REUTERS

Met geld kom je ver

En dan is er nog de kwestie van de toegang tot testen en andere medisch materieel. Hoewel er in de VS vorige maand nog een schrijnend tekort aan testen was, wisten veel bekende en rijke Amerikanen er desalniettemin een te bemachtigen. Exemplarisch is het verhaal van acteur Idris Elba, die geen symptomen had en toch een test te pakken wist te krijgen; binnen een paar dagen kwam er een positief resultaat terug. Voor andere Amerikanen heeft dat wat meer voeten in de aarde; alleen als een patiënt aan een lijst van strikte criteria voldoet, komt hij of zij in aanmerking voor een test.

Desgevraagd liet president Trump op 18 maart weten dat het niet de bedoeling is dat testen makkelijker toegankelijk zijn voor de elite. Wel voegde hij daaraan toe dat ‘dat wellicht het verhaal van het leven is’. Dat legde een even ongemakkelijke als pijnlijke waarheid bloot: met geld kom je ver. Ook als het om de bescherming tegen een longziekte gaat.

Lees ook:

Nee, het coronavirus is niet democratisch

Een van de clichés die zich dezer dagen in verschillende mutaties rap via columns en opiniestukken verspreiden, is het idee dat het coronavirus zo ‘democratisch’ zou zijn.