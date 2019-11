Corbyn moet vanavond herculeswerk leveren om Johnson pootje te lichten

Dinsdagavond staan Boris Johnson en Jeremy Corbyn tegenover elkaar in het eerste één-op-één televisiedebat in de Britse verkiezingscampagne.

Het zijn altijd onvoorspelbare momenten in een verkiezingscampagne: live tv-debatten. Dinsdagavond staan Boris Johnson en Jeremy Corbyn voor het eerst tegenover elkaar bij de commerciële zender ITV. De premier tegenover de oppositieleider. De favoriet tegenover de underdog. Want hoewel Johnson voortdurend onder vuur ligt, ligt zijn aartsrivaal nog vele malen slechter bij de Britten. Corbyn is, zo bleek vorige week, de minst populaire leider van de oppositie aller tijden.

Ook de peilingen heeft Johnson voorlopig aan zijn zijde. Het gat met Labour is de afgelopen weken alleen maar groter geworden. Daar waar de Conservatieven de campagne twee weken geleden begonnen met een voorsprong van rond de 10 procentpunten, is die in veel peilingen opgelopen tot 14 procentpunten.

Die groei heeft de premier zeker niet aan zijn eigen optreden te danken, maar vooral aan de andere partijen. Met name de beslissing van Nigel Farage om zijn Brexit Party in slechts de helft van alle kiesdistricten mee te laten doen zorgde voor een nieuwe windhoos in Johnsons zeilen.

Farage besloot vorige week om in alle 317 kiesdistricten die nu in handen zijn van de Conservatieven geen kandidaat neer te zetten, om het voor de Tories makkelijker te maken die zetels te behouden. Wel concurreert de Brexit Party met de Conservatieven in alle andere districten, waaronder alle pro-brexitdistricten die nu in handen zijn van Labour.

Onenigheid

En juist daarom kunnen de Conservatieven nog niet te vroeg juichen. Die Labour-districten in het midden en noorden van Engeland zijn cruciaal om Johnson aan een meerderheid te helpen. Zolang Farage daar nog zijn voet tussen de deur blijft zetten, is de winst in die districten voor de regeringspartij allerminst zeker.

Tegelijk profiteert de premier wel van de onenigheid bij de oppositie. Want terwijl de Brexit Party en de Conservatieven in elk geval ten dele een onofficieel pact hebben gesloten, is er van een anti-brexitalliantie absoluut geen sprake. Labour wordt in de rug voortdurend aangevallen door de Liberal Democrats, de sociaal-liberalen die de brexit het liefst zonder een nieuw referendum volledig willen terugdraaien.

De LibDems staan rond de 15 procent in de peilingen en hebben hun pijlen volledig gericht op miljoenen Labour-kiezers die moeite hebben met de al jaren zwalkende brexit-koers van de partij. Ook is er onder de gematigde Labour-achterban veel gemor over Corbyn zelf, die in hun ogen de sociaal-democraten veel te ver naar links heeft doen opschuiven, waardoor de partij een stuk minder aantrekkelijk is geworden.

Seksistisch

Jo Swinson, de vrouwelijke leider van de Liberal Democrats, heeft zelfs de ambitie uitgesproken premier te worden. Haar campagne is erop gericht om zo veel mogelijk voormalig remain-stemmers aan zich te binden, ten koste van Labour. Zij was ook woest op ITV dat ze geen onderdeel uit mocht maken van het debat met Johnson en Corbyn en noemde dat besluit ‘seksistisch’.

Zolang deze partijen weigeren samen te werken en in elkaars kiezersvijver blijven vissen, wordt het voor de Conservatieven steeds eenvoudiger deze verkiezingen winnend af te sluiten.

Daarmee wordt pijnlijk duidelijk hoe de oppositie, op dit zo belangrijke moment, toch nog partijpolitieke spelletjes speelt. Het is vanwege het Britse districtenstelsel schier onmogelijk voor de LibDems om de grootste partij te worden. Maar de afkeer van Corbyn is zo groot, dat ze weigeren hem een hand toe te steken.

31 januari

En dat terwijl er op 12 december ongelooflijk veel op het spel staat. Deze verkiezingen zijn voor hen de laatste kans om de brexit alsnog een halt toe te roepen. Als Johnson een meerderheid van de zetels bemachtigt, zal hij zijn brexit-akkoord eenvoudig door het parlement kunnen loodsen en zo het vertrek uit de EU op 31 januari definitief rond kunnen maken.

En daarmee is het tv-debat een belangrijk moment voor Corbyn. Hij zal herculeswerk moeten leveren om zijn hopeloze populariteitscijfers te kunnen kantelen. En tegelijk zal hij hopen op blunders van de premier, iets wat bij de onberekenbare Johnson nooit helemaal valt uit te sluiten.

Lees ook:

Nigel Farage ligt op ramkoers met de Conservatieve Partij

De Brexit Partij sluit geen strategisch pact met de Conservatieve Partij van Boris Johnson in de aanloop van de parlementsverkiezingen op 12 december.