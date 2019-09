Conte heeft zijn regering rond: kabinet Italië wordt donderdag beëdigd

De Italiaanse premier zal president Mattarella donderdag een compleet andere ploeg voorschotelen dan zo’n veertien maanden geleden. Toen maakten, naast ministers van de Vijfsterrenbeweging, ook bewindslieden van de rechtse Lega hun opwachting. Nu zijn die laatste vervangen door ministers van de sociaal-democratische PD. Zij zullen naar alle verwachtingen donderdagochtend worden beëdigd.

Van een coalitie over rechts naar een coalitie over links. De partijloze jurist Giuseppe Conte hoopt met zijn tweede regering wel de eindstreep te halen; verkiezingen staan gepland voor 2023. Zijn eerste regering klapte na ruim een jaar, omdat de Lega het vertrouwen in de samenwerking met coalitiegenoot Vijfsterrenbeweging opzegde. Lega-leider Matteo Salvini wilde zo nieuwe verkiezingen uitlokken, waarbij hij zijn populariteit hoopte te verzilveren. Maar Salvini had er niet op gerekend dat Conte een andere coalitie zou weten te smeden.

Dat is wel gelukt, maar nu staat Conte voor de taak zijn regering bij elkaar te houden tot de verkiezingen van 2023. Geen sinecure in een land dat sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog al 65 regeringen heeft gehad. En de Vijfsterrenbeweging en de PD staan niet bekend als elkaars grootste vrienden. Bovendien zijn de uitdagingen groot. Economisch gaat het slecht, tussen Rome en Brussel botert het niet en dan ligt ook het migratievraagstuk op tafel.

Afzwakken

Dat hoofdpijndossier zal niet langer onder Salvini vallen, maar onder immigratie-expert Luciana Lamorgese, die partijloos is. De verwachting is dat die Salvini’s beslissing om de Italiaanse havens gesloten te houden voor reddingsschepen van hulporganisaties, zal afzwakken. De coalitiepartijen benadrukken het belang van een ‘sterk Europees antwoord’ op het migratievraagstuk.

Die boodschap moet onder anderen Vincenzo Amendola van de PD, die Europese zaken in zijn portefeuille krijgt, in Brussel overbrengen.

Zijn partijgenoot Roberto Gualtieri zal als minister van economie en financiën ook veel in Brussel te vinden zijn. Hij heeft daar al veel ervaring opgedaan als voorzitter van de commissie in het Europees Parlement die over economische en monetaire zaken gaat. Gualtieri moet snel handelen om de Italiaanse begroting op tijd rond te krijgen. En aan hem de opdracht om in Brussel te onderhandelen over een einde aan ‘een excessieve rigiditeit van de EU-regels’ voor Italië.

Ook in eigen land ligt er veel werk. Economisch herstel staat bovenaan: investeringen in onderwijs, infrastructuur en in het zuiden van het land staan op de planning.

Luigi di Maio, leider van de Vijfsterrenbeweging keert niet terug als vicepremier, ook al had hij die functie tijdens de verhitte onderhandelingen die aan de vorming van de regering voorafgingen wel opgeëist. Hij moet genoegen nemen met een post als minister van buitenlandse zaken.

Als president Mattarella de ploeg van Conte II ziet zitten, kan die nog niet aan de slag. Eerst moeten de eerste en tweede kamer hun goedkeuring geven.