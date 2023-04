Constitutioneel Hof geeft pensioenwet Macron groen licht

De pensioenhervormingen van Macron houden stand. De hoop van de protestbeweging, dat het Constitutioneel Hof de regering zou terugfluiten, bleek ongegrond. Vrijdagmiddag besliste het Hof dat de wet, en de manier waarop de Franse regering hem buiten het parlement om aangenomen heeft gekregen, in overeenstemming met de grondwet is.

Wel heeft het negenkoppige Hof, dat vergelijkbaar is met de Raad van State in Nederland, enkele kleinere bepalingen van de hervormingen verworpen. Maar de kern van de wet, waarmee de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar gaat, houdt stand.

De oppositie zei zich er niet bij neer te leggen. “Het lot van de pensioenhervorming is niet bezegeld”, aldus Marine le Pen op rechts, en “de strijd gaat door”, aldus Jean-Luc Mélenchon op links. Daarmee doelen ze mogelijk op een referendum, waarvan het Constitutioneel Hof een eerste poging al afschoot. Een tweede verzoek kan nog tot 3 mei worden ingediend.

Al voor de uitspraak nodigde het Elysée de vakbonden uit voor een gesprek met Emmanuel Macron, aankomende dinsdag. ‘De deur van het Elysée blijft openstaan voor dialoog, zonder voorwaarden’, aldus het kantoor van de president.

Grondwettigheid van de plannen

De uitspraak kwam na een opnieuw een onrustige dag in Frankrijk, waarbij door het hele land betogingen waren tegen de pensioenhervormingen van de regering. Uit voorzorg had de politie in Parijs wegversperringen aangebracht rondom het gebouw waar het Hof bijeen was.

Het Hof had vrijdag tot het eind van de middag om met een uitspraak te komen over de grondwettigheid van de plannen van Macron. Hierbij ging het om zowel de inhoud van de wettekst, als over de manier die de regering heeft gebruikt om de wet erdoorheen te krijgen.

Over die inhoud bestaat grote onvrede. Al maanden gaan er door het hele land grootschalige protestengolven en stakingen om de plannen. Hierbij zijn de vakbonden als één front verenigd – iets wat niet vaak gebeurt.

Maar de afgelopen weken was met name de manier waarop Macron zijn wet aangenomen kreeg – door per decreet de Assemblée te passeren – olie op het vuur van de protestbeweging. De uitvoerende macht mág weliswaar per decreet wetten uitvaardigen, wat het overigens ook met enige regelmaat doet. Maar dat de regering dit bij zo’n groot en gevoelig onderwerp deed, terwijl er enorme maatschappelijke weerstand tegen is, heeft kwaad bloed gezet bij de demonstranten.

Onbetaalbaar

Het Hof oordeelde vrijdag dat dit alles desondanks niet in strijd was met grondwet, al werd opgemerkt dat de stap om het debat rondom de wet te beperken ‘ongebruikelijk’ is.

Volgens Macron en premier Elisabeth Borne dreigt het huidige pensioensysteem onbetaalbaar te worden. Al decennialang wordt er geprobeerd iets te doen aan het verouderde Franse pensioensysteem, Macron heeft er een halszaak van gemaakt dit nu eindelijk geregeld te krijgen. Het project, waaraan de president ook flink wat prestige heeft verbonden, is na vrijdag weer een stap dichter bij slagen gekomen. Verwacht wordt dat Macron de wet binnen enkele dagen zal afkondigen.

Lees ook:

President Macron blijft op ramkoers door vast te houden aan pensioenhervormingen

De Franse regering zet hoog in om de controversiële pensioenswet overeind te houden.