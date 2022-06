Conservatieven verliezen twee belangrijke zetels in het Lagerhuis

De Britse Conservatieven hebben donderdag een gevoelige nederlaag geleden bij twee belangrijke districtenverkiezingen, waardoor zij twee parlementszetels kwijt zijn. De gevoelige klap volgt op een reeks van verliezen, schandalen en interne conflicten bij de partij, waardoor de druk op premier Boris Johnson om te vertrekken nog verder toeneemt.

In Wakefield won Labour de zetel, en in Tiverton en Honiton wonnen de Liberal Democrats.

Premier Johnson vernam het nieuws van de nederlaag tijdens een bezoek aan Rwanda, waar hij een ontmoeting met de regeringshoofden van de Commonwealth-landen. Hij noemde de verkiezingsuitslag ‘ongelukkig’, en beloofde beter te zullen luisteren naar de zorgen en noden van de burgers en dat hij meer zal doen om de hoge kosten als gevolg van de inflatie te temmen.

Mogelijke ommekeer

Een aantal prominente Conservatieven verbindt andere conclusies aan de uitslagen. De verkiezingsuitslagen komen hard aan: in de regio Tiverton en Honiton genieten de Conservatieven van oudsher veel steun en verloren zij van de Liberal Democrats; in Wakefield moesten zij hun zetel afstaan aan Labour. De uitslagen wijzen daarom mogelijk op een belangrijke ommekeer in de houding van burgers naar de Conservatieven.

De voorzitter van de Conservatieven Oliver Dowden diende daarom vrijdag zijn ontslag in, en stelde indirect dat Johnson niet geschikt is om nog langer aan te blijven als premier. “We kunnen niet op dezelfde voet doorgaan”, aldus Dowden in zijn ontslagbrief. “Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen en ik ben tot de conclusie gekomen dat, onder deze omstandigheden, het niet juist is als ik aanblijf.”

Ziel van de partij op het spel

Het Conservatieve parlementslid Geoffrey Clifton-Brown riep op tot intern beraad binnen zijn partij. “Er zullen serieuze gesprekken gehouden worden in de komende dagen en weken en dan zullen we allemaal moeilijke besluiten moeten nemen.” Zijn Conservatieve collega Roger Gale, die al langer openlijk kritiek heeft op Johnson, riep opnieuw op tot het aftreden van Johnson. “De ziel van onze partij staat op het spel”, aldus Gale.

Johnson lijkt echter niet te willen opstappen, en wees journalisten erop dat zijn regering was “gekozen met een historisch mandaat net iets langer dan twee jaar geleden”. De premier overleefde onlangs nog een vertrouwensstemming binnen zijn partij, maar tegelijkertijd wilde 41 procent van de stemgerechtigde Conservatieven hem weg hebben.

Johnson wil blijven regeren zolang hij niet weg hoeft, en de Conservatieven beschikken nog over een ruime meerderheid in het Lagerhuis. Zijn critici wijzen echter op de iets langere termijn, en vrezen dat als Johnson aanblijft, dat de Conservatieven zullen worden afgestraft bij de volgende verkiezingen.

Lees ook:

Boris Johnson mag aanblijven als premier, maar de schade is groot

Parlementsleden van de Britse Conservatieve Partij stemden over de vraag of Boris Johnson mag aanblijven als premier. Het antwoord is: een nipt ja. De politieke schade is enorm.