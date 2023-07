Conservatieve PP wint verkiezingen Spanje, maar een rechtse coalitie vormen wordt lastig

De stemmen zijn geteld in Spanje, maar helderheid heeft het niet gelijk gegeven. Jazeker, de centrum-rechtse Partido Popular (PP) is als grootste partij uit de bus gekomen, zoals in de peilingen werd voorspeld. Maar ook met de steun van de radicaal-rechtse partij Vox (33 zetels) zal het hen nog niet lukken om tot de benodigde 176 van de 350 zetels te komen die nodig zijn om een coalitie te vormen. Het zal mogelijk zelfs betekenen dat de Spanjaarden opnieuw naar de stembus moeten, in december.

Zondag brachten de Spanjaarden vervroegd hun stem uit, nadat de sociaal-democratische premier Pedro Sánchez had besloten de verkiezingen een halfjaar naar voren te halen. De reden daarvoor waren de lokale verkiezingen in mei, waarbij rechts zo duidelijk winst had behaald dat de linkse Sánchez niet meer het gevoel had het mandaat van het volk te hebben – beter dan maar zo snel mogelijk de pleister eraf trekken. De aanloop naar de verkiezingen werd een klassieke strijd tussen links en rechts: links geleid door de sociaal-democratische PSOE, rechts onder leiding van de christendemocratische Partido Popular (PP).

Recordaantal briefstemmers

Veel Spanjaarden stemden per brief, en aangezien de verkiezingen midden in de hete zomer worden gehouden is er een recordaantal van bijna tweeënhalf miljoen briefstemmers dit jaar – veelal stedelingen die de zomerse hitte ontvluchten naar een huisje aan de kust. Van tevoren werd gedacht dat dit mogelijk invloed zou uitoefenen op de uitkomst: onder PP-stemmers zijn gemiddeld genomen meer tweedehuisbezitters. Maar evengoed is de winst van PP groot: 136 zetels met vrijwel alle stemmen geteld – 47 zetels meer dan tijdens de vorige verkiezingen in 2019.

Daarnaast is ook de lage opkomst in Baskenland en Catalonië opmerkelijk. In die laatste regio vooral in de onafhankelijkheidsgerichte gebieden. Daarmee wordt de teleurstelling die separatistische Catalanen voelen in de nasleep van het verboden referendum over onafhankelijkheid in 2017 nu echt duidelijk zichtbaar. Verwacht wordt dat bij een rechtse nationale regering de spanningen in Catalonië mogelijk opnieuw oplopen – vooral bij een coalitie met Vox, dat zich hardmaakt tegen de onafhankelijkheidswens van de autonome regio’s.

De komende weken zal het in Spanje gaan over het vormen van een coalitie – een discussie die in Spanje tegenwoordig bij iedere verkiezing wordt gevoerd, sinds het tweepartijenstelsel werd doorbroken na de onvrede in de nasleep van de economische crisis van 2008. Zou het links nog lukken om met een enorme waaier van kleine partijen die één of twee zetels hebben behaald een minderheidsregering te vormen? In dat geval zal Sánchez mogelijk de steun moeten vragen van het Catalaanse Junts, de separatistische partij van de voortvluchtige onafhankelijkheidsleider Carles Puigdemont.

Of weet de PP een onwaarschijnlijke minderheidsregering te vormen met steun onder voorwaarden van kleine partijen, zoals de combinatie van het Baskische PNV en de Coalición Canaria van de Canarische Eilanden – die daarbij strenge restricties zullen willen hebben voor de rol van Vox?

Mogelijk nieuwe verkiezingen

Waarschijnlijker is het scenario dat het overleg vastloopt en de Spanjaarden opnieuw naar de stembus moeten, ironisch genoeg in de maand waarin deze verkiezingen origineel zouden plaatsvinden, voordat ze werden vervroegd. Voor premier Sánchez is met deze vervroegde verkiezingen immers aangetoond dat zijn regering bestaansrecht heeft tot december, de verwachte golf van rechts is niet gekomen.

Als rechts toch nog een coalitie weet te vormen, zal daarmee voor het eerst een radicaal-rechtse partij een belangrijke stem in het centrum van de Spaanse macht krijgen sinds de dictatuur van Franco (1939-1975). Vox verloor bij deze verkiezingen weliswaar zetels, maar het heeft gewonnen in zichtbaarheid. Want ook al wordt een dergelijke coalitie op het laatste moment toch voorkomen, dat deze uitkomst als serieuze mogelijkheid op tafel ligt, betekent dat er een grens is overgegaan die tot voor kort ondenkbaar leek.

