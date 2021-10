Conlict met Serviërs in Kosovo laait weer op

Opnieuw is in Noord-Kosovo de vlam in de pan geslagen. Serviërs, die daar de overgrote meerderheid vormen, raakten dinsdagochtend slaags met de politie. Die had even daarvoor invallen gedaan bij winkels en apotheken, op zoek naar smokkelwaar.

De politie zette traangas in en schoot met rubberkogels. Daarbij raakten tien Serviërs gewond, van wie één ernstig, meldt het ziekenhuis in het Servische noorden van de verdeelde stad Mitrovica. Ook zes agenten raakten gewond, nadat zij bekogeld waren met explosieven. Journalisten werden aangevallen met onder meer molotovcocktails, maar raakten niet gewond.

Bij de invallen nam de politie levensmiddelen en medicijnen in beslag. Datzelfde gebeurde gelijktijdig tijdens invallen in onder meer de hoofdstad Pristina en Zuid-Mitrovica, waar vrijwel alleen Kosovaren (Albanezen) wonen. Illegale invoer is aan de orde van de dag in Kosovo, niet in de laatste plaats doordat de grens met Servië poreus is.

De facto maakt Belgrado er de dienst uit

Belgrado ziet Kosovo als provincie en niet als zelfstandig land, ondanks de onafhankelijkheidsverklaring in 2008. Dus is er volgens de Servische redenering ook geen grens en daarom geen douane. Tegelijkertijd erkennen de ongeveer 40.000 Serviërs in Noord-Kosovo de autoriteit van Pristina niet. Die heeft daardoor maar beperkte invloed in het gebied; de facto maakt Belgrado er de dienst uit. Het niemandsland is zo de ideale voedingsbodem voor allerlei criminele activiteiten.

“We zullen smokkelen bestrijden en voorkomen”, schreef de Kosovaarse premier Albin Kurti op Facebook. Hij benadrukte dat de invallen in heel Kosovo plaatsvonden, niet alleen in het noorden. Er werden vooral Albanezen gearresteerd. Kurti riep de Serviërs dan ook op er geen etnische zaak van te maken.

Maar dat is precies wat de autoriteiten in Belgrado direct deden. “De eerste druppel Servisch bloed heeft in Kosovo gevloeid, en we hebben gewaarschuwd dat dit niet moest gebeuren”, verklaarde Petar Petkovic, in de Servische regering verantwoordelijk voor Kosovo. “De situatie is meer dan dramatisch en dit is het laatste moment om het krankzinnige beleid van Pristina een halt toe te roepen”, zei premier Ana Brnabic. “Dit soort gedrag gaat elke maat te boven en brengt ons op de rand van chaos.” President Aleksandar Vucic vertrok naar een legerkazerne in een stadje bij de grens met Kosovo om met bezorgde burgers en autoriteiten te praten, en zei de Serviërs altijd te zullen beschermen. Aan het eind van de dag was het weer rustig in Noord-Kosovo, maar de situatie blijft gespannen.

Nationale wapens op de kentekenplaten

Vorige maand barricadeerden Kosovo-Serviërs twee weken lang grensovergangen, woedend omdat Pristina hun nummerplaten niet langer accepteert. Er is nu een tijdelijke oplossing waarbij over en weer stickers over landencodes en nationale wapens op de kentekenplaten worden geplakt. Die geldt tot er over uiterlijk een halfjaar een definitieve regeling is, overeengekomen tijdens bemiddeling van de EU.

De EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell riep op tot kalmte en overleg. Maar met belangrijke verkiezingen op komst in zowel Servië als Kosovo is de vraag of de buren daartoe bereid zijn. Het opstoken en uitbuiten van onrust en etnische tegenstellingen in Kosovo is een beproefde tactiek om de aandacht af te leiden van talrijke andere problemen.

