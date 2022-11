Congres krijgt alsnog belastingaangiften van Trump

De belastingaangiften van Donald Trump zijn definitief een prooi voor het Amerikaanse Congres. Zijn juridische verzet daartegen strandde dinsdag bij het Hooggerechtshof.

De ex-president leek diezelfde dag ook een zeperd te halen bij een hof van beroep in Atlanta, over de vraag of hij sommige documenten mag terug hebben die hij meenam na zijn presidentschap en die de FBI afgelopen augustus weghaalde uit zijn huis in Mar-a-Lago in Florida.

Vrijwillig openbaar

Trumps belastingaangiften werden in 2016 symbolisch voor zijn kandidatuur. Sinds Richard Nixon had iedere serieuze gegadigde voor het presidentschap zijn of haar aangiften vrijwillig openbaar gemaakt, maar Trump weigerde dat. Naar eigen zeggen op advies van zijn advocaten omdat de belastingdienst zijn aangiften van de jaren daarvoor nog aan het onderzoeken was.

Nadat de Democraten in 2018 de meerderheid in het Congres veroverden, vroeg een commissie van het Huis van Afgevaardigden een aantal van zijn aangiften op bij de belastingdienst. Volgens de wet moet het Congres zulke gegevens krijgen, bijvoorbeeld om te beoordelen of de belastingwetten goed voldoen. Trump spande een rechtszaak aan om de overdracht te voorkomen, met als argument dat de Democraten er alleen maar op uit waren hem politiek te beschadigen door mogelijk pijnlijke informatie uit de aangiften bekend te maken.

Tot het hoogste niveau hebben Amerikaanse rechters nu gezegd dat zulke eventuele politieke bijbedoelingen geen verschil maken.

Niet zomaar openbaar

De aangiften die de commissie van het Huis nu krijgt zijn die uit Trumps vier jaar als president en de beide jaren ervoor en erna, ter vergelijking. De commissie mag ze niet zomaar openbaar maken, maar kan ze bestuderen en er een rapport over uitgeven.

Daar is dan wel haast bij: over een kleine zes weken treedt het Congres in nieuwe samenstelling aan en hebben de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Ze krijgen dan ook de zeggenschap in alle commissies, die vervolgens het werk aan de aangiften kunnen stilleggen.

Mogelijk wordt er voor die tijd wel uit de aangiften gelekt. Er is gespeculeerd dat Trump zich onder andere zo sterk verzette tegen openbaarmaking omdat dan zou blijken dat hij lang niet zo rijk is als de zakenman altijd heeft volgehouden.

De uitspraken van de lagere rechters hierover – die het Hooggerechtshof zonder verder commentaar en eenstemmig in stand heeft gelaten – komen erop neer dat Trump als ex-president niet meer rechten heeft dan een willekeurige andere Amerikaan. Datzelfde lijkt ook het oordeel te worden van het hof van beroep in Atlanta over de documenten die van het Witte Huis naar Mar-a-Lago werden meegenomen, zo bleek uit de zeer kritische vragen op de zitting aan Trumps advocaten.

Duizenden documenten

Het hof lijkt het totaal oneens te zijn met een rechter in Florida, die Trump juist wel tegemoet kwam. Deze rechter, Eileen Cannon, had bevolen dat een speciale onderzoeker de duizenden documenten die de FBI na een huiszoeking weer bij hem had weggehaald, inhoudelijk moest beoordelen. Die rechter hield het voor mogelijk dat niet de Amerikaanse staat, maar Trump zelf de eigenaar ervan zou zijn, of dat hij ze als ex-president vertrouwelijk zou mogen verklaren.

Ook al spreken steeds meer Republikeinen zich uit tegen hun voormalige president, Donald Trump zou zich nooit verkiesbaar hebben gesteld als hij kansloos was geweest.