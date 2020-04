Congo zou ebolavrij worden verklaard, nu is het toch weer mis: drie nieuwe besmettingen

Een elektricien van 26 jaar in de stad Beni in de provincie Noord-Kivu bleek de eerste nieuwe patiënt. Hij is inmiddels overleden. Alle drie met het virus besmette Congolezen waren in het gezondheidscentrum van Beni geweest. De stad was de afgelopen anderhalf jaar de brandhaard van de uitbraak met ebola.

Reuters meldt dat de elektricien met zo’n 215 mensen in contact is geweest, van wie zo’n vijftig gezondheidswerkers. Maar alle verpleegsters en artsen, behalve een, zijn gevaccineerd tegen ebola.

Onduidelijk is hoe de elektricien het virus opliep. Hij had geen contact met vroegere ebola slachtoffers. Hij was in het verleden al twee keer eerder getest op het virus, maar bleek steeds negatief. Nu wordt er naarstig gezocht naar de bron van zijn besmetting, om uitbreiding van ebola te kunnen indammen. Iedereen die in contact is geweest met een ebola-patiënt wordt in isolatie geplaatst.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO was niet verbaasd over de nieuwe uitbraak. De provincies Ituri en Noord-Kivu blijven een hoog risicogebied. “We hadden nog steeds onze medische teams in Beni en de andere uitbraakcentra in Congo, precies om wat er nu toch is gebeurd”, zei de directeur-generaal van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Het is moeilijk mensen te overtuigen van het gevaar van ebola en corona

Nog steeds is er een systeem van surveillance actief, waarbij op elke ziekmelding wordt gereageerd om die op ebola te onderzoeken. Het gaat om duizenden zieke mensen per dag die mogelijk symptomen hebben. Tot nu toe was het de afgelopen zes weken steeds weer loos alarm. Tot dit weekeinde.

De nieuwe ebola-gevallen duiken op in een moeilijke tijd, met de coronapandemie. Er is in dit deel van Congo veel wantrouwen tegen gezondheidswerkers. Zo is een team dat onderzoek deed in Beni naar contacten van de gestorven elektricien aangevallen door agressieve jongeren die stenen naar de gezondheidswerkers gooiden. Corona en ebola worden door een deel van de bevolking beschouwd als ziekten die door vreemdelingen worden geïmporteerd.

Aan andere ziekten, zoals de huidige mazelenepidemie zijn sinds 2019 al 6000 mensen gestorven, van wie driekwart jonge kinderen. In totaal kregen 310.000 Congolezen al de mazelen. Aan ebola zijn sinds augustus 2018 ruim 2200 mensen overleden. Bijna 3500 mensen raakten besmet met ebola in Congo.

Het is moeilijk mensen te overtuigen van het gevaar van ebola en corona, als er zoveel meer mensen sterven aan mazelen, aids, malaria en ondervoeding.

