Conflict tussen de Britten en Fransen in Jersey loopt hoog op. ‘Onze vissers gaan hier failliet’

Jersey, het eiland van de superrijken dat slechts 25 kilometer uit de kust van het Franse Normandië ligt, is onbereikbaar geworden voor de grote ferry’s. Zij kunnen daarom de havenplaats Saint Hellier niet meer bevoorraden. “Er liggen hier zo’n honderd Franse vissersboten, van grote trawlers tot kleine schepen, die de toegang tot de haven blokkeren”, zegt Don Thompson, de voorzitter van de Jersey Fishermen’s Association telefonisch. De actie duurt nog te kort om de aanvoer van de winkels op het eiland in de problemen te brengen.

Het eiland is een Brits kroondomein en staat erom bekend grote vermogens (ruim 1100 miljard euro) op lucratieve wijze uit het zicht van belastingdiensten te houden door ze via Jersey-trusts te verbergen. Daarom is het eiland aantrekkelijk voor veel buitenlandse miljonairs. Een deel van de oorspronkelijke bevolking bestaat uit vissers, die vooral van de vangst van schaaldieren leven. Ze wonen vaak in pittoreske huisjes op het eiland die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Beknot in het aantal visdagen

Hun handel zetten ze af in de havens van Normandië. Maar na de brexit zit er aan beide zijden van het Kanaal een kink in de kabel als het gaat om visrechten en afzet. De Franse vissers zijn woedend sinds Jersey op 30 april vergunningen voor 41 Franse boten heeft geïntroduceerd. Ze voelen zich beknot in het aantal visdagen, het gebruik van apparatuur en netten en ze mogen niet langer op brasem vissen. De Franse vissers pikken dat niet.

Beeld Louman & Friso

“Deze reactie was te verwachten”, zegt Thompson. “De Franse vissers werd vóór de brexit geen strobreed in de weg gelegd. Controlemechanismes bestonden niet. Maar de Franse vissers moeten in de wateren van Jersey vanaf nu aan dezelfde verplichtingen voldoen als de vissers uit Jersey. Ze zijn niet gewend dat Jersey regels in eigen wateren stelt én gaat controleren.”

De pijn zit volgens Thompson in de aanlevering door Parijs van de logboekgegevens van de Franse vissers, die daar slecht zijn bijgehouden. Elke boot die de afgelopen drie jaar ten minste tien dagen per jaar heeft gevist in Jersey’s wateren krijgt een vergunning om voor hetzelfde aantal dagen als de laatste jaren op dezelfde soorten vis te vissen. “Parijs heeft gewoon slechte data aangeleverd en daardoor zijn Franse vissers nu gekort.”

Brasem is dan makkelijk te vangen

Zo heeft Jersey ook bepaald dat er niet meer mag worden gevist op brasem. “Dat geldt ook voor de vissers uit Jersey. De grote Franse trawlers doken voor onze kust op als de brasem massaal eitjes legt op de gravelbodem. Brasem is dan makkelijk te vangen. Nu moet het brasembestand zich herstellen van die overvangst”, verklaart Thompson.

Frankrijk heeft gedreigd de voorziening van elektriciteit aan het eiland te staken als er niet snel concessies worden gedaan aan de Franse vissers. Jersey krijgt zijn elektra van het Europese vasteland, dat veel dichterbij ligt dan Engeland. Dit dreigement schiet Thompson volstrekt in het verkeerde keelgat. “Het zou betekenen dat Jersey zonder stroom komt te zitten, ook het ziekenhuis en de medische faciliteiten, met alle gevolgen van dien.” Maar Thompson gelooft niet dat de Fransen het dreigement snel in de praktijk zullen brengen.

Thompson is verder woedend op de Europese Unie, die sinds 1 januari de kustwateren van Jersey tot klasse B heeft verklaard. “Onze vissers, die voornamelijk schaaldieren vangen, kunnen hun vangsten nu niet meer afzetten in Normandië. Ondertussen hebben Franse vissers de afgelopen maanden hier wel tonnen Sint Jacobsschelpen en schelpdieren gevangen en die ongestoord in Frankrijk en de Europese Unie verkocht. Dit is je reinste discriminatie. Onze vissers gaan failliet.”

Kroondomein De visserijoorlog lijkt nu een conflict tussen Engeland en Frankrijk, maar dat is onjuist. Jersey is een zogenaamd kroondomein met een eigen regering en parlement. Jersey heeft alleen een relatie met de Britse kroon, al ruim 800 jaar. Londen zorgt, tegen betaling, voor de behartiging van de belangen van Jersey in het buitenland en draagt zorg voor de defensie. Jersey bepaalt zijn eigen beleid, dus ook de visrechten.

