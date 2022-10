Conflict over koers richting onafhankelijkheid verscheurt Catalaanse regioregering

Onenigheid in de Catalaanse regioregering heeft geleid tot een breuk, nadat vrijdagavond coalitiepartner Junts per Catalunya (‘Samen voor Catalonië’) zich terugtrok. Het was de culminatie van een conflict over de verhouding tot de landelijke regering in Madrid, waarbij Junts het gevoel had dat coalitiepartner in de regioregering Esquerra Republicana de Catalunya (Catalaans Republikeins Links, ook wel bekend als ERC) niet snel genoeg koers zette richting een referendum over afscheiding van Spanje.

Zoals alle Spaanse regio’s heeft Catalonië een eigen deelregering met een hoge mate van zelfbestuur. Deze regioregering werd tot vrijdagavond gevormd door twee onafhankelijkheidsgerichte partijen: Junts en ERC. De gematigde koers richting onafhankelijkheid van ERC is fanatiekere separatisten echter al langere tijd een doorn in het oog.

De onderhandelingen van regiopresident Pere Aragonès van ERC met Madrid leidden volgens hen tot niets. Terwijl voor Madrid alles bespreekbaar is behálve een referendum over afscheiding, houdt Aragonès de Catalanen voor dat via zachte hand uiteindelijk een onafhankelijkheidsreferendum bereikt zal worden.

Uitgejouwd

Het geweld waarmee Spanje in 2017 probeerde te voorkomen dat onafhankelijkheidsgerichte Catalanen naar de stembus togen – de beelden van agenten die burgers aan hun haren over straat trokken en met politiestokken sloegen zijn de hele wereld overgegaan – heeft de harde kern van separatisten alleen maar verhardt. Madrid zullen zij nooit zien als betrouwbare onderhandelingspartner.

Tijdens de Catalaanse feestdag La Diada vorige maand werden ERC-leiders daarom uitgejouwd als verraders door separatistische hardliners. Junts per Catalunya, met een achterban die liever zo snel mogelijk een nieuwe confrontatie met Madrid wil, zocht een vertrouwensstemming over de regioregering van Aragonès.

In reactie daarop stuurde Aragonès zijn vice-president van Junts-signatuur weg, waarna de partij zijn leden liet stemmen over de vraag of zij nog wel in de regering-Aragonès moesten blijven. Het antwoord kwam vrijdagavond met een ‘nee’ van ruim 55 procent.

Aragonès wil vervroegde verkiezingen in de Catalaanse regio in deze onrustige economische periode ten alle tijde voorkomen en probeert nu als minderheidsregering voort te bestaan. “Het volk is nu niet gebaat bij het afschuiven van verantwoordelijkheden”, sneerde hij vrijdag in reactie op het vertrek van Junts. Effectief betekent het voor ERC dat zij de komende tijd geregeld zullen moeten aankloppen bij partijen die niet achter afscheiding staan, wat uiteraard gevoelig ligt onder separatistische Catalanen.

Verloren eenheid

Zolang er geen nieuwe verkiezingen worden uitgeroepen, valt de scheuring van de regioregering door ieder op eigen wijze te interpreteren. Veel separatisten, moegestreden en teleurgesteld geraakt sinds 2017, vrezen dat door het conflict het gezamenlijke doel van onafhankelijkheid nog verder weg is dan ooit.

Ook opiniemakers aan rechterzijde zien de gebeurtenissen als bevestiging dat de separatisten hun eenheid zijn verloren. Leider Alberto Núñez Feijóo van het centrum-rechtse Partido Popular, de grootste landelijke oppositiepartij, bespotte de Catalaanse partijen: “Als ze al geen gezamenlijk project kunnen organiseren [over onafhankelijkheid, red.], hoe kunnen ze dan Catalonië als project aanpakken?”

Maar de fanatiekste separatisten onder de partijleden van Junts zien vertrek uit de regering juist als een duidelijke boodschap dat de onderhandelingsstrategie van Aragonès wordt afgekeurd. Voor hen is er maar één weg: zo snel mogelijk een referendum uitroepen, bij voorkeur met goedkeuring van Madrid.

Een kabinetsval voorkomen

Partijvoorzitter Laura Borràs van Junts zei dan ook na de stemming: “Junts heeft gewonnen, Aragonès heeft verloren.” Zij maakte duidelijk dat Junts vanaf nu “stevige oppositie” zal voeren. In de ogen van de fanatiekste separatisten heult ERC te veel met de vijand: de sociaal-democratische PS, de grootste regeringspartij in Madrid.

Aan Aragonès nu de taak de gaten die door het vertrek van Junts-ministers zijn gevallen te vullen en een complete kabinetsval te voorkomen. Daarbij kan hij zich gesteund zien door Madrid, want een nieuwe confrontatie met Catalonië is wel het laatste waaraan Madrid nu behoefte heeft.

“In deze moeilijke tijden voor de Catalaanse en Europese samenleving, met een oorlog voor de deur van Europa, met zeer harde gevolgen voor de prijzen, en na een pandemie, wil ik beweren dat de waarde van stabiliteit van de overheid fundamenteel is”, zei de Spaanse premier Sánchez over de Catalaanse onrust. “Ik pleit voor stabiliteit.”

