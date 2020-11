Conflict in Westelijke Sahara laait na drie decennia weer op: ‘De oorlog is begonnen’

Het sluimerende conflict in de Westelijke Sahara is afgelopen weekend na bijna dertig jaar weer opgelaaid. Zaterdag blies de leider van de Polisario-groepering, die naar onafhankelijkheid van het woestijngebied ten zuidwesten van Marokko streeft, de wapenstilstand op die er sinds 1991 van kracht is met Marokko. Sindsdien zijn er meerdere schietincidenten gemeld in het gebied.

De aankondiging kwam een dag nadat het Marokkaanse leger een militaire operatie afkondigde in de bufferzone in de Westelijke Sahara waar een VN-macht patrouilleert. Dat offensief was volgens de Marokkaanse regering gerechtvaardigd omdat Polisario-milities een toegangsweg door de woestijn richting buurland Mauretanië blokkeerden. Gewapende strijders zouden langs die weg vrachtwagens hebben aangevallen en chauffeurs afgeperst.

‘De oorlog is begonnen’

In reactie op die operatie zegde Polisario het staakt-het-vuren op. “De oorlog is begonnen, de Marokkaanse kant heeft het bestand beëindigd”, aldus Mohamed Salem Ould Salek, een afgevaardigde van de militante beweging afgelopen vrijdag.

Op oorlog begint het dan ook steeds meer te lijken, zeker sinds beide partijen elkaar dit weekend over en weer beschieten. Volgens het Marokkaans staatspersbureau MAP vielen er bij die schermutselingen geen slachtoffers. Wel zou het leger een gepantserd voertuig hebben verwoest.

Het door Algerije gesteunde Polisario meldde op zijn beurt dat er ‘intensief’ wordt gevochten langs de 2700 kilometer lange Marokkaanse verdedigingslinie in de woestijn. De onafhankelijkheidsbeweging zegt ‘duizenden vrijwilligers’ te mobiliseren om haar strijders bij te staan.

Marokko heeft zeggenschap over grofweg driekwart van de Westelijke Sahara. Het Noord-Afrikaanse land beschouwt de Westelijke Sahara als onderdeel van het koninkrijk, hoewel het de woestijnbewoners wel autonomie heeft aangeboden. De onderhandelingen over het gebied tussen Marokko, Polisario, Algerije en Mauretanië liggen sinds vorig jaar stil.

De VN hebben sinds vrijdag initiatieven ontplooid om escalatie in de bufferzone in het Guerguerat-gebied tegen te gaan. VN-topman Guterres betreurt dat die pogingen niet zijn geslaagd.

