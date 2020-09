Complete chaos in Italië: begint vandaag het nieuwe schooljaar? Niemand die het weet

De Italianen gaan er prat op dat ze buitengewoon creatief zijn en dat ze daardoor, wanneer het moeilijk wordt, meesters in het vinden van oplossingen zijn. Maar af en toe zullen ze het wel helemaal zat zijn dat er voor de zo-veel-ste keer een beroep op hun improvisatievermogen wordt gedaan.

Zoals nu.

Na een sluiting van ruim zes maanden gaan maandag de scholen weer open. Er breekt een nieuw schooljaar aan voor 8,5 miljoen Italiaantjes. Dat blijkt een organisatorische nachtmerrie. Omdat de leerlingen 1 meter afstand moeten houden, mogen ze niet samen aan hun klassieke tweepersoonsschoolbanken zitten. De speciale corona-commissaris heeft 2,4 miljoen eenpersoonsschoolbankjes besteld, maar deed dat te laat, waardoor er nu nog maar ongeveer 200.000 zijn afgeleverd en de rest pas in oktober komt. Schoolleiders klagen ook over ruimtegebrek en over hoe ze noodgedwongen groepen naar buiten verkassen – hopende dat het weer nog lang mooi blijft.

Zelfspot

In het Italiaanse onderwijs zijn dagelijks 11 miljoen mondkapjes nodig. Maar de distributie daarvan verloopt eveneens verre van strak. En virologen, regiogouverneurs en de minister van onderwijs waren gisteren nog bits aan het discussiëren over wie iedere ochtend de temperatuur van de kinderen moet meten: schoolpersoneel of ouders? Om nog maar te zwijgen over het tekort aan leerkrachten.

Wat de zaken verder compliceert, is dat er komend weekeinde een landelijk referendum wordt gehouden, tegelijkertijd met een stuk of wat regionale en gemeenteraadsverkiezingen. Veel schoolgebouwen dienen als stembureaus en moeten dan dus worden omgetoverd en na het stemmen ontsmet.

Duizenden burgemeesters – doodsbenauwd voor nieuwe virushaarden – hebben de startdatum in hun gemeentes daarom doorgeschoven naar 24 september. Sommigen namen dat besluit pas ergens eind vorige week en bezorgden ouders een zenuwinzinking.

Het is een zootje. De Italianen drijven dan graag de spot met zichzelf. Op WhatsApp gaat een filmpje rond van een man die (doet alsof hij) met zijn vrouw belt. Hun gesprek gaat ongeveer zo: “Amore, onze oudste heeft iedere dag een ander rooster. Voor de middelste is het eenvoudiger: zijn school blijft dicht. Een probleem? Ben je gek, ik hoef toch niet te werken. En op de school van onze jongste moet vanwege het afstand houden één groep door de hoofdingang naar binnen, een andere door de achteringang, de derde groep met parachutes op het dak landen en de vierde via een tunnel naar binnen kruipen. Wat zeg je? Nu begrijp je waarom de Italianen zo weinig kinderen krijgen? Wat doe je dramatisch. Het is allemaal zo makkelijk!”

