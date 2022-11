Commissie bereidt landen voor op nòg hogere gasprijzen

De Europese Commissie heeft dinsdag een plan gelanceerd voor een prijsplafond voor de gasmarkt. Daaruit blijkt dat de Commissie liever niet ingrijpt op de gasmarkt: het voorgestelde maximum ligt hoger dan de hoogste prijs die afgelopen jaar in Europa werd betaald.

In augustus van dit jaar was de prijs die in Europa werd betaald voor vloeibaar gas gigantisch. Zes dagen lang lag die prijs rond de 275 euro per megawattuur, terwijl de rest van de wereld veel minder betaalde. Er was toen een hittegolf gaande, geen enkele burger had zijn kachel aan en toch gebeurde het, omdat de Europese landen bezig waren om hun gasvoorraden te vullen.

Een flink deel van de lidstaten vroeg de Europese Commissie om een prijsplafond in te stellen, een maximale prijs die Europa voor zijn gas wil betalen. België zag dat zitten, Italië ook, Spanje, Frankrijk, Polen. Eind september was er een groep van vijftien landen die de Commissie een brief schreef om te vragen om zo’n plafond.

Maar niet alle landen wilden het. Nederland en Duitsland bleven zeggen dat een maximumprijs ervoor zou kunnen zorgen dat Europa helemaal zonder gas zou komen te zitten, omdat de schepen vol vloeibaar gas dan liever met hun koopwaar zouden doorvaren naar Azië.

Te riskant

Diezelfde vrees leefde ook bij de Europese Commissie, die het idee van de vijftien landen veel te riskant vond. Uiteindelijk werd ze toch voor het blok gezet: donderdag komen de ministers van energie weer allemaal naar Brussel, en die wilden graag praten over een concreet plan.

De Europese Commissie heeft dat nu gemaakt. Op het moment dat de prijs twee weken lang hoger is dan 275 euro en het verschil met de prijzen elders meer dan tien dagen groter is dan 58 euro, dan treedt automatisch een ‘marktcorrectie-mechanisme’ in werking. Dat bevriest de prijzen tot ze weer zijn gedaald of tot blijkt dat er iets misgaat op de markt, waardoor de gastoevoer naar Europa inderdaad blijkt te zijn gestopt.

Donderdag zal Rob Jetten met zijn Europese collega’s gaan praten over dit voorstel. Een ‘hemels’ prijsplafond werd het dinsdag al in Straatsburg genoemd, omdat het zo hoog ligt. Het is de vraag of de lidstaten die om een prijsplafond verzochten dit voor ogen hadden.

“Het is de bedoeling dat we het nooit hoeven te gebruiken”, zei een hoge ambtenaar van de Commissie vorige week al, toen ze het mechanisme uit de doeken deed.

Eurocommissaris Kadri Simson, die over energie gaat, zei dinsdag dat het voorstel een ‘balanceeract’ is. Volgens haar valt niet uit te sluiten dat de prijzen in het najaar van 2023 opnieuw tot grote hoogte stijgen als de gasvoorraden opnieuw vol moeten, ook al hebben lidstaten nu afgesproken om elkaar niet meer te beconcurreren.

Lees ook:

Kleine stapjes, maar nog steeds geen doorbraak voor Europees prijsplafond gas

De Europese regeringsleiders kwamen donderdag naar Brussel om een flink robbertje te vechten over de energieprijzen. Na uren overleg werden ze het in grote lijnen eens, maar een doorbraak kwam er niet.