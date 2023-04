Colombia probeert impasse over Venezuela te doorbreken

De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft voor dinsdag zo’n twintig buitenlandministers uit Latijns-Amerika en Europa uitgenodigd om te praten over de politieke crisis in buurland Venezuela. Doel is het opheffen van internationale sancties tegen Venezuela, in ruil voor ‘vrije en eerlijke’ verkiezingen.

Venezuela zit al jaren in een diepe politieke crisis. De zogeheten Bolivariaanse revolutie is daar uitgedraaid op een autoritair bewind zonder ruimte voor oppositie. Parlement, justitie, leger en media staan onder controle van de regeringspartij, tegenstanders zitten gevangen, en er zijn al jaren geen vrije verkiezingen meer geweest. Dat heeft geleid tot internationale isolatie van Venezuela en sancties door de VS en de Europese Unie.

Na een akkoordje zit het overleg weer muurvast

Overleg tussen de regering en de diep verdeelde oppositie verloopt extreem moeizaam. De laatste poging begon in 2021, toen de partijen in Mexico aan tafel gingen – onder auspiciën van Noorwegen en met waarneming van onder meer Nederland. Maar sinds het tekenen van een akkoordje over sociale voorzieningen zit het overleg weer muurvast. Petro wil dit proces middels internationale druk vlot trekken.

Zijn voortvarendheid wordt gezien als riskant, maar niet kansloos. Al sinds zijn aantreden in augustus werkt Petro aan verbetering van de relatie met zijn buurland, die jarenlang zeer slecht was. Hij opende de grenzen die acht jaar lang dicht waren en wisselde weer ambassadeurs uit met de Nicolás Maduro, president van Venezuela. Ook de Venezolaanse oppositie kreeg hij mee. Afgelopen zaterdag ontbood hij een flinke delegatie in Bogotá, die na afloop liet weten ‘de top van dinsdag te steunen en te hopen op succes’.

Beeld Brechtje Rood

Twee dagen daarvoor was Petro al afgereisd naar de VS, een cruciale schakel als het over de sancties gaat. Joe Biden had na het akkoord van Mexico al wat versoepeld – ook in het belang van zijn eigen olie-industrie – maar is bereid echt te bewegen als Maduro de democratie herstelt en vrije verkiezingen organiseert.

Op zijn beurt laat Maduro zich niet graag chanteren door de ‘Amerikaanse imperialisten’, maar met de linkse Petro kan hij door één deur. Bovendien wil Maduro graag van de sancties af. De Venezolaanse olie-export naar de VS ligt al vier jaar stil. De geruïneerde Venezolaanse oliesector snakt naar buitenlandse investeringen. En regeringsfunctionarissen hebben persoonlijk te maken met bevroren buitenlandse bankrekeningen en reisbeperkingen naar de VS en Europa.

Miljoenen Venezolanen in Colombia

Petro heeft zelf ook belang bij het doorbreken van de impasse. De economieën van de buurlanden zijn nauw met elkaar verweven. Bovendien zit Colombia opgescheept met een derde van de bijna zes miljoen Venezolanen die zijn gevlucht voor de misère en repressie in hun land.

Het plan is om dinsdag met de genodigde ministers, van wie zeven uit Europa, ‘een electoraal tijdpad’ op te stellen voor verkiezingen in 2024 ‘en een gelijktijdige opheffing van de sancties’, aldus de Colombiaanse buitenlandminister Alvaro Leyva. De gastheer werd maandag verrast toen ineens de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó zich meldde in Bogotá om mee te praten, iets wat gezien zijn relatie met Maduro’s regime het succes van de top nog zou kunnen ondergraven.

Grote afwezige op de gastenlijst is overigens ‘buurland’ Nederland, wat opmerkelijk is gezien de belangen van de Benedenwindse Eilanden bij een oplossing van de Venezolaanse crisis. Buitenlandse Zaken bevestigt niet te zijn uitgenodigd, Colombia reageert niet op vragen naar de reden.

Lees ook:

Dooi treedt in tussen Venezuela en Colombia: grens weer open, ‘paria’ Venezuela steeds minder geïsoleerd

De grenzen tussen Venezuela en Colombia gaan weer open voor vrachtverkeer en vluchten worden hervat. Venezuela treedt langzaam weer toe tot de internationale gemeenschap.