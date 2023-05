CNN’s leugenshow van Trump liet Amerika een pijnlijke waarheid zien

Er viel wat voor te zeggen om Donald Trump een kleine anderhalf uur voor een miljoenenpubliek te laten zeggen wat hij wilde.

Dat hield CNN tenminste stug vol nadat de uitzending met publiek in Manchester, New Hampshire was afgelopen, de stroom leugens en beledigingen gestopt, het publiek uitgeklapt en Trump en interviewster Kaitlan Collins, die hij even tevoren nog een ‘vals mens’ had genoemd, elkaar een hand hadden gegeven, waarbij de ex-president haar als een Amerikaans kind complimenteerde: “Good job!”

De presentatoren van nieuws- en opinieprogramma’s van de zender konden hun nieuwe baas die het allemaal geregeld had, Chris Licht, moeilijk afvallen natuurlijk.

Presentator Anderson Cooper zei bijvoorbeeld een dag later wel te begrijpen dat er kritiek was. “Velen van jullie zijn boos dat iemand die onze democratie probeerde te vernietigen, was uitgenodigd op een podium voor een menigte van Republikeinse kiezers, om vragen te beantwoorden en heel voorspelbaar leugen na leugen te spuien. Zo goed als Kaitlan Collins hem ook corrigeerde op de feiten, het is onmogelijk om dat volledig te doen, omdat hij zo schaamteloos liegt.”

Maar hij deed een beroep op de kijker om het breder te zien: “De man die tot je ontsteltenis gisteravond te zien en te horen was, is degene die voorligt in de race om de Republikeinse nominatie voor het presidentschap. En dat publiek dat je zo boos maakt, is representatief voor het halve land. Het zijn je familieleden, je buren, en ze stemmen. En velen zeggen dat ze voor hem gaan stemmen.”

Met andere woorden: zie het gevaar voor de democratie in de ogen en verschuil je niet in je eigen kringetje in de hoop dat Trump zichzelf electoraal onmogelijk maakt.

Maar er waren ook tegengeluiden. De mediaverslaggever van CNN, Oliver Darcy, schreef dat het ‘moeilijk in te zien is hoe Amerika is opgeschoten met het leugenfestival dat CNN uitzond’. Dat leverde hem volgens de Trumpvriendelijke zender Fox News een uitbrander op van Licht: hij was ‘te emotioneel’.

In het tijdschrift Rolling Stone schreef Michael Fanone, geen werknemer van CNN, maar wel een regelmatige commentator, van tevoren al een stuk onder de kop: ‘CNN haalt een vent in de uitzending die probeerde me dood te laten maken’.

Fanone was politieagent in Washington DC op 6 januari 2021, en werd tijdens de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers te grazen genomen, wat hem brandwonden, een hartaanval en hersenschade bezorgde.

‘Voor mij staat Trump een forum op een grote tv-zender geven moreel gelijk aan een geestelijk instabiel persoon een AR-15 geweer in de handen stoppen’, schreef hij. ‘Of het nou om woorden of kogels gaat – en ik heb het effect van allebei van dichtbij kunnen zien – ze zijn allebei even gevaarlijk in de monden en handen van degenen die ons telkens weer hebben laten zien wat hun werkelijke bedoelingen zijn.’

Maar je hebt ethiek en je hebt politiek. De campagneorganisatie van president Joe Biden, de onbetwiste Democratische kandidaat tegen wie Trump het als genomineerde zou moeten opnemen, was blij met de Trump-show. Vele fragmenten daarvan kunnen dienen als basis voor een vernietigende tv-spot. De kandidaat van de Republikeinse partij die doodserieus vertelt dat belangrijke mannen nu eenmaal sinds jaar en dag vrouwen in het kruis mogen grijpen en in het midden laat of dat zo erg is? Dat moet toch genoeg zijn om miljoenen vrouwen naar het Democratische kamp te drijven.

Joe Biden zelf kopte de bal in met een eenvoudige tweet: ‘Het is heel simpel mensen. Wil je hier nog eens vier jaar van? Zo niet, dan graag een bijdrage aan onze campagne.’

Trump zelf vond echter ook dat het heel goed ging. Op weg terug naar Florida liet hij het lied van James Brown door zijn vliegtuig schallen: It’s a man’s world.

En zijn medewerkers toonden zich ook tevreden over de uitzending, en denken eveneens dat het mooie campagnespots kan opleveren. Dat zou volgens sommige berichten zelfs een belangrijke reden zijn geweest om in te gaan op het aanzoek van CNN. Hun kandidaat was op dreef en die uitspraken waarin hij volgens conventionele maatstaven te ver ging, laten precies zien hoezeer hij nog steeds lak heeft aan de mores van Washington.

En daar is een markt voor, een grote markt, schrijft David Smith in The Guardian. Zelf werd hij misselijk van de uitzending. ‘We waren teruggeworpen naar de politieke hel van 2016. Alleen was het deze keer op een of andere manier erger.’

Maar hij valt niet onder Trumps doelgroep: ‘Wat misschien het commentariaat ruw heeft wakkergeschud, is dat velen in het publiek in Manchester er met volle teugen van genoten en hem aanmoedigden. Sommigen gaven Trump een staande ovatie toen hij binnenkwam. Sommigen klapten en joelden bij zijn antwoorden. Sommigen lachten en hielden hun hand voor hun mond, zichtbaar opgetogen door zijn taboedoorbrekende ‘durft hij dat echt te zeggen?’–uitspraken.’

En Zack Beauchamp schrijft op de website Vox: ‘Als er nu voorverkiezingen werden gehouden, dan zou die doelgroep groot genoeg zijn om Trump de kandidaat van de Republikeinse partij te maken. En het zou een vergissing zijn om dat vervolgens de media te verwijten. Je kunt vinden dat CNN een gruwelijke blunder beging om Trump zendtijd te geven in een omgeving waar hij geen goed tegenspel kon krijgen. Maar meer fundamenteel ben ik er van overtuigd geraakt dat wij in de media het verkeerde debat voeren. We zijn (begrijpelijkerwijs) zo bezig met de wijsheid of domheid van de beslissing van CNN, dat we over het hoofd zien wat die ons liet zien over Amerika en wat het land in 2024 te wachten staat. En dat is dit: Donald Trump heeft nog steeds het duistere charisma en de autoritaire neigingen die hem nu al een decennium een hoofdrol geven in het politieke leven van Amerika. Het studiopubliek vrat het en miljoenen Republikeinen in het land doen dat ook nog steeds.’

Juist doordat Trump alle politieke normen doorbrak, kreeg hij in 2016 tijdens zijn eerste campagne extreem veel aandacht. Zenders als CNN lieten de kijkers bijna iedere campagnebijeenkomst live meebeleven. Er werd destijds berekend dat het kopen van al die zendtijd hem vijf miljard dollar zou hebben gekost.

Dat heeft hem ongetwijfeld geholpen, denkt Beauchamp. En dat hij na zijn verlies in 2020 minder aandacht kreeg, en zelfs van Facebook en Twitter werd verbannen, heeft zijn invloed verminderd. “Maar Trump is niet Tinker Bell, hij verdwijnt niet als de media stoppen met in hem te geloven.”